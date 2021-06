1 Der Schwarzwald-Baar-Kreis hinkt in Sachen Impfquote weiterhin hinterher. (Symbolfoto) Foto: Weißbrod

In der Debatte um die geringe Impfquote im Schwarzwald-Baar-Kreis ist Feuer drin – und das entlud sich unter anderem am Montag im Kreistag.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Der Leiter des Sozialministeriums des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart, Uwe Lahl, hat die Stimmung mächtig angeheizt mit seiner dem Schwarzwälder Boten gegenüber geäußerten Vermutung, hinter der vergleichsweise niedrigen Impfquote des Landkreises stecke möglicherweise ein anderer Grund als die Impfstoffknappheit – eventuell, so einer seiner Ansätze, sei der Landkreis auch sozioökonomisch zu stark belastet. Unterm Strich läuft das auf die Annahme hinaus, im Schwarzwald-Baar-Kreis könne die Bevölkerung in Teilen zu arm und ungebildet für eine höhere Impfquote sein.

Sozialministerium eckt mit seinerAnalyse im Landkreisnoch immer an

Vor Ort will man die Aussage des Ministeriumsleiters aus Stuttgart so nicht stehen lassen. In Leserbriefen, persönlichen Gesprächen, Mails und Telefonaten machen seither die Kreisbewohner ihrem unverhohlenen Ärger über diese Einschätzung Luft.

Landrat Sven Hinterseh hielt sich bis dato öffentlich bedeckt, am Montag allerdings spielte er während einer Kreistagssitzung dann doch recht deutlich auf seine Empörung an: "Irgendwann ist die Geschichte auch mal zu Ende, und ich arbeite mich auch nicht ständig am Sozialministerium ab", so der Landrat – und im Übrigen werde eine "falsche Entscheidung" auch durch eine falsche Erklärung nicht mehr richtig. Nach wie vor sei er davon überzeugt, dass die geringe Impfquote im Schwarzwald-Baar-Kreis darauf zurückzuführen ist, dass hiesige Bürger keinen "so leichten Zugang zu Impfzentren haben wie anderswo" – und der Landkreis eben im Vergleich zu wenige Impfdosen erhalten habe.

Warmer Applaus prasselte auf den Landrat nieder nach diesen offenen Worten und die Stimmung in der Neuen Tonhalle war schon fast eine harmonische. Doch dann kam er: Oberbürgermeister Jürgen Roth. Er goss mächtig Öl ins Feuer. Den Seitenhieb nach Stuttgart an die Adresse von Uwe Lahl im Sozialministerium verzieh man ihm gerade noch so quer durch die Fraktionen – demnach sei es "eine Unverschämtheit" und eine "Geringschätzung der Raumschaft", die hier geringe Impfquote mit den Parametern "überwiegend Mittelschicht" zu verknüpfen und eine andernorts hohe unter anderem auf "mehr Akademiker" zurückzuführen.

"Wahlkampfgeplänkel" gegenüber Martina Braun?

Als er aber quer durch den Saal gegen die Grünen-Kreisrätin und Landtagsabgeordnete Martina Braun austeilte, war’s mit der Harmonie rasch vorbei. Roth warf Braun unter dem Strich vor, sich als Abgeordnete nicht ausreichend eingesetzt zu haben – "Ihre Lernkurve, Frau Braun, ist überschaubar", rügte Roth. Die couragierte Grüne aber ließ das nicht auf sich sitzen, schilderte ihre Bemühungen, betonte, dass auch sie Lahls Äußerungen "nicht in Ordnung" finde, dass aber die Angriffe gegen ihre Person nicht gerechtfertigt seien – "ich halte das jetzt eher für Wahlkampfgeplänkel, Herr Roth", konterte sie charmant.

Ihr zur Seite sprang kämpferisch der Grünen-Kreisrat und Säckelmeister der Landes-Grünen Wolfgang Kaiser: Roths Art und Weise in dieser Debatte "ist dieses Gremiums unwürdig", die von ihm betretene Ebene diene keiner sachlichen Auseinandersetzung und sei unterm Strich peinlich – zumal sie auf den Kern des Problems nicht eingehe: Warum etwa die Inzidenz einer Stadt wie Pforzheim, wo die Menschen eine große Nähe zu Impfzentren hätten, noch immer über 50 liege. Er prognostiziere, so Kaiser, dass die Diskussion in vier bis sechs Wochen bereits anders geführt werden könne – nämlich dahingehend, "ob man genügend Leute findet, die bereit sind, sich impfen zu lassen".

Bittere Vorwürfe gegen Landkreis

Mindestens genauso emotional, wenngleich auch aus ganz anderem Blickwinkel, brachte sich die CDU-Kreisrätin und Geschäftsführerin einer Pflege-Einrichtung, Maria Noce, in die Diskussion ein. Sie erhob bittere Vorwürfe gegen den Landkreis: Bei einer Abfrage bei den Einrichtungen sei deutlich geworden, dass auch hier sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Bewohnern noch immer Bedarf herrsche – der Landkreis aber habe aktuell eine Priorisierung der Pflegekräfte abgelehnt. "Alleine in St. Michael in Donaueschingen warten 120 Impfwillige auf ein Angebot", führte. Sie selbst habe zwei Monate kämpfen müssen, um das mobile Ortenau-Impfteam dazu zu bewegen, Ende Juni in ihrem Haus die restlichen Mitarbeiter und Bewohner zu impfen. Auf ihr Anliegen sei zunächst lapidar geantwortet worden, dass die Pflegekräfte zu einem früheren Zeitpunkt priorisiert gewesen seien, jetzt eben nicht mehr – die "mittlerweile Impfwilligen" stünden nun eben in Konkurrenz zu anderen. Aber, so Noce, nicht jeder habe sich spät zur Impfung entschlossen – einige seien auch infiziert gewesen und hätten sechs Monate warten müssen, bis sie sich impfen lassen dürften.

Die Ausnahmesituation des Altersheims St. Michael bestätigte Landrat Sven Hinterseh zwar, hier werde auch nochmals mit einem mobilen Impfteam reagiert – generell aber stellte er fest: "Ich kann nicht wegen 20 Impfwilligen ein mobiles Impfteam in eine Einrichtung schicken" – wer sich nun als Pflegekraft impfen wolle, bekomme beim Hausarzt sicherlich einen Termin. Bei Bedarf sei er gerne behilflich.

Auch der Freie Wähler Klaus Götz wäre offenbar eine solche Adresse – ein verantwortungsvoller Arzt, meinte er an Noce gerichtet, habe die vor sechs Monaten Erkrankten einer solchen Einrichtung sicherlich auf dem Schirm und darüber hinaus gebe es ja noch das wie sauer Bier angepriesene Astrazeneca – "bei mir kann man taggleich eine Astrazeneca-Impfung bekommen", witzelte er.

Mit besonders großer Spannung erwartet werden wohl nicht nur von den Kreistagsmitgliedern die aktuellen Zahlen zu den Impfquoten im Land vom Sozialministerium in Stuttgart, die dieser Tage veröffentlicht werden sollen.