1 Im Pflege- und Gesundheitsbereich sind Impfungen bald Pflicht – doch noch sind viele auch im Kreis ungeimpft. Foto: Nietfeld

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Was passiert eigentlich genau, wenn ein Mitarbeiter im Gesundheitsbereich am 15. März noch ungeimpft ist? Zu diesem Stichtag tritt die berufsbezogene Impfpflicht in Kraft. Der erste Schritt lautet: es wird ein "Betretungsverbot" des Arbeitsplatzes ausgesprochen.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Die Uhr tickt: Nur noch sechs Wochen, dann tritt die berufsbezogene Impfpflicht in Kraft: Wer im Krankenhaus, in einer Arztpraxis, beim Rettungsdienst, in der Pflege oder ähnlichen Einrichtungen arbeitet, muss zum 15. März einen Impfnachweis vorlegen. Dass das nicht jeder tun wird, liegt auf der Hand. Die Stiftung St. Franziskus meldet am Dienstag, dass von 2400 Mitarbeitern 300 noch ungeimpft sind. Im Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil waren es Mitte Januar 20 Prozent der Beschäftigten, die noch keinen Impfnachweis haben.