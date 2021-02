1 Entspannt am Strand von Palma de Mallorca: Der Reiseveranstalter Alltours will demnächst nur noch geimpfte Urlauber beherbergen – und erntet damit viel Kritik. Foto: dpa/Clara Margais

Alltours plant, vom Herbst an in seinen eigenen Urlaubshotels nur noch geimpfte Gäste zu erlauben. Bei den Kunden und der Konkurrenz kommt das nicht gut an.

Düsseldorf - Eine kleine Ankündigung mit großer Wirkung: Ab Herbst möchte Alltours in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste beherbergen, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Das Düsseldorfer Touristikunternehmen ist damit der erste größere deutsche Veranstalter, der Privilegien für Geimpfte einführt beziehungsweise Nicht-Geimpfte ausschließt. Bislang hatte es ähnliche Überlegungen nur im Ausland gegeben (wir berichteten).

Shitstorm im Netz

„Wir wollen allen Gästen höchstmögliche Sicherheit bieten, damit sie ihren Urlaub entspannt genießen können“, sagt Alltours-Inhaber Willi Verhuven. Die Regel wird ab dem 31. Oktober gelten und 35 Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland betreffen. Bei den Kunden kommt die neue Regelung nicht gut an, die Wogen in den sozialen Netzwerken schlagen hoch. Die meisten Kommentatoren auf Twitter und Facebook wehren sich gegen eine „Zweiklassengesellschaft“ und rufen gar zum Boykott des Veranstalters auf („Wer mit #Alltours in die Sonne, schmeißt sein Leben in die Tonne“). Nur manche User freuen sich auf entspannte Ferien („Finde ich gut: keine Schwurbler und Nazis im Hotel“).

Alltours will trotz der teils heftigen Reaktionen bei seiner Linie bleiben. Auf Kinder angesprochen, die erst ab 16 Jahren überhaupt geimpft werden können, sagt Pressesprecher Thomas Daubenbüchel: „Derzeit gehen wir davon aus, dass es im Sommer auch ein Impfangebot für Kinder geben wird. In Abhängigkeit davon weiten wir die Pflicht zum Nachweis einer Corona-Impfung in den Allsun Hotels auch auf Kinder aus – spätestens im Sommer 2022.“

Juristisch ist der Schritt möglich

Rechtlich ist Alltours auf der sicheren Seite: Privatunternehmen dürfen eine Impfung für ihre Kunden zur Pflicht machen, wenn sie das möchten. Laut der sogenannten Vertragsfreiheit kann jede Firma frei wählen, mit wem sie einen Vertrag schließt – und mit wem nicht.

Absage von anderen Touristikunternehmen

Andere deutsche Veranstalter hegen keine derartigen Pläne – zumindest nicht im Moment. „Bei Tui gibt es solche Pläne derzeit nicht. Wir richten uns nach den Vorgaben von Regierungen“, sagte Unternehmenssprecher Aage Dünhaupt. Auch DER Touristik in Frankfurt, mit Marken wie Meier’s Weltreisen oder Dertour die Nummer zwei im Land, winkt ab: „Die Frage nach Vorteilen für bereits geimpfte Personen halten wir für verfrüht und haben keine Planung in dieser Richtung. Wir folgen allen länderspezifischen Empfehlungen und Regelungen, denn die Sicherheit unserer Gäste und des Personals hat oberste Priorität“, sagt Georg Schmickler, Geschäftsführer der Hotelsparte in der DER-Touristik-Gruppe.

Negativer PCR-Test als Alternative

Der FTI-Konzern aus München mit den Marken FTI oder Windrose plant ebenfalls keine derartigen Auflagen. „Wir arbeiten stattdessen eng mit den jeweiligen Partnern vor Ort zusammen, so dass unsere Gäste mit entsprechenden Hygiene- und Sicherheitskonzepten ihren Urlaub sorgenfrei genießen können“, sagt Ralph Schiller. Statt Privilegien für Geimpfte wünscht sich der für die Unternehmensentwicklung bei FTI zuständige Geschäftsführer, „dass gemeinsam mit der Politik breit angelegte Teststrukturen geschaffen werden, die schon jetzt sicheres Reisen unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen für alle Menschen mit oder ohne Impfung ermöglichen“.

Peter-Mario Kubsch von Studiosus hält Sonderrechte für Geimpfte „erst für sinnvoll, wenn allen ein Impfangebot gemacht worden ist. Zudem müssten sie durch die Alternative eines negativen PCR-Tests begleitet werden“, sagt der Geschäftsführer des Münchner Studienreisenanbieters.

Immer mehr Länder schaffen die Quarantänepflicht für Geimpfte ab

Weltweit wird kontrovers über eine mögliche Aufhebung von Reisebeschränkungen für Menschen mit Corona-Impfung diskutiert. Als erster in der Europäischen Union hatte sich der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis für Reisefreiheit von Geimpften eingesetzt und ein bilaterales Abkommen mit Israel geschlossen. Geimpfte aus beiden Ländern können demnach ganz einfach hin- und her reisen.

Immer mehr Länder schaffen die Quarantänepflicht für geimpfte Urlauber ab. Wer den Erhalt beider Spritzen nachweisen kann, reist unter anderen schon problemlos nach Island, Georgien, Polen, Estland, Rumänien oder auf die Seychellen. Thailand plant, die Quarantänepflicht ab Juli dieses Jahres abzuschaffen.

Auch mehrere Kreuzfahrtunternehmen verlangen eine Impfung von Gästen und Crew. Entsprechende Auflagen haben die Reedereien Saga Cruises, American Queen Steamboat Company, Victory Cruise Lines und Crystal Cruises verkündet.

Bei den Fluggesellschaften wollen die australische Linie Qantas und die US-Airline United in ihren Maschinen auf internationalen Flügen eine Impfpflicht einführen. Die arabische Fluggesellschaft Emirates mit Sitz in Dubai hat zudem bereits in eigenen Reihen für Schutz gesorgt: Das gesamte Personal wurde geimpft.

Tests statt Quarantäne

Der Deutsche Reiseverband (DRV) hat ein Acht-Punkte-Papier für einen Neustart der Reisewirtschaft vorgelegt. Der DRV setzt auf systematisches Testen statt Quarantänepflicht und fordert nach Regionen differenzierende Risikobewertungen der Zielländer durch das Auswärtige Amt.

Auf behördliche Impfauflagen will sich die Branche durch einen digitalen Impfpass vorbereiten. „Der Impfnachweis sollte in standardisierter und digitaler Form vorhanden sein, um die internationale Anerkennung und Integration in die Reisekette zu erleichtern“, erklärte der Verband.