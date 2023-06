1 Dietmar S. ist auf einem Auge so gut wie blind. Foto: Gottschalk/Gottschalk

In Rottweil beginnt einer der bundesweit ersten Gerichtsprozesse von Menschen, die nach der Corona-Impfung erkrankt sind. Ein Ingenieur ist nun auf einem Auge blind.









Von einem kleinen idyllischen Dorf in den Gerichtssaal sind es exakt 42 Kilometer. Das Dorf liegt im Schwarzwald, der Blick streift über grüne Hügel, Bienen summen in der Luft. Hier wohnt Dietmar S.. Das Gericht steht in Rottweil, Königstraße, Landgericht. Am kommenden Montag muss Dietmar S. dort hin. Dann beginnt sein Prozess gegen den Pharmagiganten Biontech. Dessen Corona-Impfstoff habe ihn krank gemacht, da ist sich Dietmar S. sicher.