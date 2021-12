1 In Baden-Württemberg haben noch keine 20 Prozent der Menschen eine Booster-Impfung erhalten. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Am Wochenende gibt es auf der Stuttgarter Landesmesse einen Impfmarathon: Innerhalb von 48 Stunden sollen bis zu 20 000 Menschen gegen Corona geimpft werden. Auch nachts kann man kommen.















Link kopiert

Leinfelden-Echterdingen - Bis zu 20 000 Menschen sollen am Wochenende auf der Landesmesse Stuttgart gegen Corona geimpft werden. Dies soll die bisher größte Impfaktion im Rahmen der Kampagne des Landes Baden-Württemberg #dranbleibenbw werden. Los geht es am Freitagabend, 17. Dezember, um 18 Uhr, das Ende ist für Sonntag, 19. Dezember, um 18 Uhr, geplant. Das Besondere: Es soll ohne Pause geimpft werden, wer also tagsüber arbeitet oder anderweitig verplant ist, kann auch nachts oder frühmorgens zum Impfen kommen.

Während der Impfung bleiben die Menschen im Auto sitzen

Das Ganze geschieht im Drive-in-Verfahren, die Menschen fahren also mit ihrem Auto zur Messe in Leinfelden-Echterdingen und können während der Impfung im Auto sitzen bleiben. Die Spritzen werden in 24 Impfstraßen in einer der Messehallen gesetzt. Auch während der anschließenden kurzen Nachbeobachtung bleiben die Geimpften in ihren Fahrzeugen und erhalten in einer anderen Messehalle ein kleines Rahmenprogramm.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wann wird auf den Fildern geboostert?

Der Impfmarathon mit dem Titel „Wir impfen The Länd“ wird vom Landkreis Esslingen und von den Maltesern Neckar-Alb in Kooperation mit der Messe Stuttgart gestemmt. Auch das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfallhilfe, die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Esslingen, das Technische Hilfswerk sowie die Mitarbeitenden der Landesmesse unterstützen die Aktion. Insgesamt sind mehr als 100 ehrenamtliche Helfer im Schichtbetrieb vor Ort. Eröffnen wird den Impfmarathon am Freitag um 18 Uhr der baden-württembergische Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Bei dem Impfmarathon können sich Kinder ab zwölf Jahren, Jugendliche und Erwachsene impfen lassen. Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen, also Booster. Es stehen 20 000 Dosen von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung.

Man braucht nicht zwingend einen Termin

Insgesamt 15 000 der 20 000 Impftermine können online gebucht werden unter www.landkreis-esslingen.de und www.malteser-neckar-alb.de/impfen. 5000 Termine werden für Kurzentschlossene freigehalten, die ohne Termin kommen. Benötigt wird nur ein Personalausweis sowie wenn möglich der Impfpass und die Krankenkassenkarte. Wer seine zweite oder dritte Impfung erhält, sollte einen Nachweis über die bisherigen Covid-19-Impfungen mitbringen. Personen unter 16 Jahren können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden. Für den Impfmarathon werden noch Ärzte und medizinisches Fachpersonal gesucht. Interessierte können sich unter www.malteser-neckar-alb.de/impfen melden.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Gefahr durch Omikron – Die nächste Corona-Welle rollt an