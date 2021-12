Polizei findet in Schönwalder Hotel Waffen und gefälschtes Impfzertifikat

1 Die Beamten fanden auch ein gefälschtes Impfzertifikat. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Unter anderem eine Schusswaffe, diverse Messer und Macheten, eine Armbrust und einen Morgenstern hat die Polizei bei einem sogenannten Impfgegner der Reichsbürgerszene in Schönwald sichergestellt.















Schönwald/Niedereschach - Zeitgleich zur Hoteldurchsuchung in Schönwald wurde auch das Wohnhaus des Mannes in Niederschach, in dem seine Frau wohnt, durchsucht. Dies teilte Jörg-Dieter Kluge von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Ermittlungen hätten bei der Hoteldurchsuchung seine Kollegen auf die Spur des Mannes aus Niedereschach geführt, der gegen das Waffengesetz verstoßen haben soll.

Bei dem 59-Jährigen, der laut Kluge bislang noch nicht auffällig wurde und derzeit ein Hotel in Schönwald bewohnt, das seiner Frau gehört, fanden die Polizisten bei der Durchsuchung eine Schusswaffe mit scharfer Munition.

Weitere Waffen gefunden

Auch andere verbotene Gegenstände, darunter eine als Spazierstock getarnte Stichwaffe und eine Präzisionsschleuder mit Stahlkugeln, konnten die Beamten ebenso sicherstellen wie diverse Messer und Macheten, Tierabwehrspray, eine Armbrust und ein Morgenstern aus Metall.

Gefälschte Impf-Dokumente und Reichskriegsflagge

Die Durchsuchung förderte außerdem Beweise zutage, die den Mann als überzeugten Impfgegner der "Reichsbürgerszene" zugehörig ausweisen. Die Fahnder fanden darüber hinaus, neben den Waffen, eine Reichskriegsflagge, ein gefälschtes Impfbuch und ein Handy mit einem falschen digitalen Impfzertifikat.

Wieder auf freiem Fuß

"Zur Feststellung seiner Personalien wurde der Mann kurzfristig festgenommen, danach wieder auf freien Fuß gesetzt, da kein Haftgrund vorlag", erläutert Kluge auf Nachfrage. Auch der Besitz einer Reichskriegsflagge stehe beispielsweise nicht unter Strafandrohung, nur wenn man sie nach außen zeige, also beispielsweise bei einer Demonstration mitführe. Ein gefälschtes Impfbuch sei zudem ein Vergehen, aber kein Grund für eine Festnahme. Dennoch legen Staatsanwaltschaft und Polizei dem 59-Jährigen zahlreiche Vergehen zur Last. Die Ermittlungen dauern an.