1 Straftat: die Schulfassade wurde beschmiert. Foto: Frei

Villingendorf. Auf der Außenfassade der Grund- und Werkrealschule Villingendorf sind von Dienstag auf Mittwoch Parolen von Impfgegnern aufgesprüht worden. Ein Mitarbeiter der Gemeinde hatte die Schmierereien am Morgen entdeckt und die Polizei informiert. Die Polizisten dokumentierten die Slogans, die sich gegen das Impfen richteten und höchstwahrscheinlich in Zusammenhang mit einer Impfaktion am Mittwochnachmittag an der Schule stehen. Vermutlich vom gleichen Verursacher wurden zwei Dutzend Broschüren mit dem Titel "Stoppt den Impfwahn" am Haupteingang ausgelegt. Am Nachmittag demonstrierten drei Frauen mit zwei Kindern gegen die Impfkampagne. Die Polizei Rottweil hat eine Anzeige aufgenommen und ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Wie hoch der Schaden an der Fassade der Schule ist, steht noch nicht fest.















