Was bringt die Booster-Impfung?

Impfen in der Corona-Pandemie

1 Booster-Impfungen werden zunächst vor allem für Menschen ab 70 empfohlen. Foto: imago/ZUMA Press/Martin Rickett

Der dritte Piks rückt angesichts weiter steigender Infektionszahlen zusehends in den Blick – vor allem für Menschen mit höheren Risiken. Wie es im Herbst und Winter mit der Pandemie weitergeht, hängt vor allem vom Impf-Fortschritt ab.















Berlin/Stuttgart - Vor einer Woche hat bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 80,4 gelegen – jetzt stieg der Wert bereits auf 118,0 an, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen bekannt gab. Besonders viele Covid-19-Fälle gibt es in der Altersgruppe der 15- bis 59-Jährigen. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Pandemie ist der Impf-Fortschritt, sagen Experten.