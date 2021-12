1 Termine für Kinderimpfungen werden jetzt im Landkreis vorbereitet. Foto: Kumm

Für Impfwillige soll es nun im Schwarzwald-Baar-Kreis neue Möglichkeiten geben.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erweitert das Impfangebot mit Termin in seinen Zentralen Impfstützpunkten an den Standorten Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Center), Donaueschingen (Haus 4, Kasernenareal) und St. Georgen (Gewerbehallenstraße 3). Buchbar sind die Termine über www.lrasbk.de/Impfmoeglichkeiten.

Der erste Zentrale Impfstützpunkt wurde am 25. November, also vor gut zwei Wochen in Betrieb genommen. Seither haben die Organisatoren beim Landratsamt erste Erfahrungen mit den Abläufen sammeln können. Anne Derday, Leiterin der Zentralen Impfstützpunkte im Schwarzwald-Baar-Kreis: "Wir haben in den ersten Tagen verschiedene Möglichkeiten angeboten, um eine Coronaschutzimpfung in einem unserer Zentralen Impfstütz-punkte erhalten zu können. Die beste Erfahrung haben wir damit gemacht, dass Impflinge Termine online gebucht haben und dann zum Impfen kommen konnten. Beim Impfen ohne Termin war in den vergangenen Tagen immer wieder Frust zu spüren, was verständlich ist, wenn einige Impfwillige lange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten und dann im schlimmsten Fall aus Kapazitätsgründen leider keine Impfung erhalten konnten."

Wartezeiten sollen schrumpfen

Aus diesem Grund hat das Landratsamt das Angebot des Impfens mit Termin an seinen Zentralen Impfstützpunkten erweitert. "Wir versprechen uns davon, dass sich die Wartezeiten verringern und der Ablauf dadurch deutlich entspannter verlaufen kann", hofft Anne Derday. Zudem möchte das Landratsamt voraussichtlich ab Ende nächster Woche Kinderimpftermine für Kinder von fünf bis einschließlich elf Jahren anbieten.

Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits. "Auch für dieses besondere Impfangebot bietet es sich an, dass wir Termine im Vorfeld vergeben", ergänzt Anne Derday. Ab Montag, 13. Dezember, wird deshalb das Angebot in den Zentralen Impfstützpunkten geändert. Sollten weitere Personalkapazitäten gegeben sein, werden die Öffnungszeiten in den Zentralen Impfstützpunkten Schwarzwald-Baar-Kreis ausgeweitet. Hierzu informiert das Landratsamt wieder zeitnah.