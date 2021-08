1 In der Riedsteighalle in Dornstetten wird am 26. September zum letzten Mal geimpft. Danach ist sie wieder Sporthalle. Foto: Erb

Neuigkeiten in Sachen Impfen aus dem Landratsamt: Auffrischimpfungen im Kreisimpfzentrum sind ab 1. September möglich, das mobile Impfteam startet in die Heime, das Kreisimpfzentrum schließt am 26. September. Unterdessen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen.

Kreis Freudenstadt - Auffrischimpfungen sind in Baden-Württemberg ab Mittwoch, 1. September, für bestimmte Personengruppen, deren Zweitimpfung (oder im Fall von Johnson & Johnson beziehungsweise bei Genesenen die einmalige Impfung) mindestens sechs Monate zurückliegt, möglich – dies auch im Kreisimpfzentrum (KIZ) Dornstetten.

Die Auffrischimpfungen erfolgen nur mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna, wie das Landratsamt mitteilt. Dies betrifft Menschen über 80 Jahren, Personen, die in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder dort leben, Pflegebedürftige, die zuhause gepflegt werden sowie Personen mit einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie.

Auch Personen, die ausschließlich Vektorviren-Impfstoffe von Astrazeneca beziehungsweise die Einmalimpfung von Johnson & Johnson erhalten haben, können unabhängig von ihrem Alter oder einem anderen medizinischen Grund eine Auffrischimpfung bekommen. Für Beschäftigte wie Pflegekräfte, die in den genannten Einrichtungen, ambulanten Pflege- oder Betreuungsdiensten sowie in medizinischen Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen arbeiten, wird eine Auffrischimpfung derzeit nicht grundsätzlich empfohlen. Bei individuellem Wunsch und nach entsprechender ärztlicher Aufklärung ist diese jedoch laut Landratsamt ebenfalls ab 1. September möglich.

Bedingungen, um eine Auffrischimpfung zu erhalten, sind der Nachweis über die Erst- und Zweitimpfungen in Form des gelben Impfausweises, des digitalen Impfnachweises oder eines Ersatzimpfnachweises, ein Lichtbildausweis sowie im Fall von Personen mit Immunschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie ein ärztliches Attest, ärztliche Vorbefunde oder ein Arztbrief. Beschäftigte der genannten Einrichtungen müssen eine formlose Bescheinigung des Arbeitgebers mitbringen, aus der hervorgeht, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmäßig Kontakt zu Personen haben, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus besteht.

Kompromiss mit der Stadt Dornstetten

Das mobile Impfteam des KIZ werde auch wieder in den Heimen im Landkreis unterwegs sein, um Auffrischimpfungen vorzunehmen, so das Landratsamt. Da dies in den Heimen organisatorischen Vorlauf benötige, starte die Tour erst am 6. September.

Landrat Klaus Michael Rückert und Bürgermeister Bernhard Haas als Vermieter der Riedsteighalle haben außerdem, in Abstimmung mit dem Land, einen Kompromiss hinsichtlich der Rückgabe der Riedsteighalle gefunden, heißt es weiter. Demnach impft das Team des KIZ Dornstetten am Sonntag, 26. September, zum letzten Mal. Bislang war der letzte Impftag am 30. September geplant. Rückert dankte Haas und der Stadt Dornstetten für die gute Zusammenarbeit und der Bevölkerung für ihr Verständnis. Um den ursprünglichen Zustand der Halle wiederherzustellen, planen die Verantwortlichen eine Abbauzeit von rund einer Woche.

Infos:

- Im Klinikum Freudenstadt werden laut Statusbericht des Landratsamts vom Freitag zwei Covid-positive Patienten auf der Intensivstation behandelt, die Isolierstation ist ebenfalls mit zwei positiv getesteten Patienten belegt. Die Situation im Krankenhaus sei "gleichbleibend entspannt".

- Impfquote: 62,3 Prozent (Stand 22. August) der Kreisbevölkerung sind zum ersten Mal geimpft, 59,7 Prozent haben eine Vollimmunisierung. Der Landesschnitt liegt laut Landratsamt bei 59,8 Prozent Erstgeimpften und 56,5 Prozent Vollimmunisierten.

- Entwicklung der Fallzahlen: In der Woche von Freitag, 20., bis Donnerstag, 26. August, wurden dem Landratsamt 79 neue Infektionsfälle gemeldet. Die Betroffenen wohnen in Alpirsbach (zwei), Baiersbronn (drei), Dornstetten (sechs), Empfingen (neun), Eutingen (eine), Freudenstadt (25), Horb (16), Loßburg (zwei), Pfalzgrafenweiler (neun), Schopfloch (eine), Seewald (eine) und Waldachtal (vier). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Corona-Infektion Getesteten beträgt damit 5676. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen erhöht sich auf 5382 (plus 28). 133 (plus 51) positiv getestete Personen sind in Isolierung. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen seit Beginn der Pandemie bleibt bei 161.

- Sieben-Tage-Inzidenz: Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Donnerstag 65,1.