Besitzerin flüchtet 17-Jährige bei Hundebiss in Villingen-Schwenningen schwer verletzt

Nach einer Hundeattacke am Zollhäusleweg in Villingen-Schwenningen werden dringend Zeugen gesucht. Dort war am vergangenen Donnerstagmorgen eine 17-Jährige von einem Hund angefallen und schwer verletzt worden. Die Besitzerin des Tieres flüchtete anschließend.