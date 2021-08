1 Ein positives Fazit zieht das Landratsamt zur Impfaktion am Kaufland in Schramberg. Foto: Fritsche

Den Wochenendeinkauf erledigen und sich dabei gegen das Coronavirus impfen lassen? Das war bei der Aktion des Kreisimpfzentrums Rottweil am Freitag und Samstag beim Kaufland in Schramberg möglich.

Schramberg - Am Freitag um 12 Uhr hatte das Kreisimpfzentrum mit den Corona-Impfungen im Eingangsbereichs des Supermarkts begonnen (wir berichteten). "Nach nur vier Stunden haben sich bereits 118 Menschen impfen lassen", informierte Sven Hauser vom Landratsamt Rottweil, der bei der Aktion vor Ort war. Bis zum Ende am Samstagnachmittag waren es dann insgesamt 270 Personen, wie die Pressestelle des Landratsamts am Montag vermeldete.

Das Kreisimpfzentrum Rottweil hatte unter dem Motto "Impfen beim Einkaufen" die Impfungen ohne Termin im Eingangsbereich des Kauflands organisiert: Ein Einkaufsmarkt, so das Landratsamt, eigne sich wegen seiner hohen Fluktuation bei der Kundschaft und der Möglichkeit, sich spontan für eine Impfung zu entscheiden, besonders für ein solches Vor-Ort-Impfangebot. Doch einige Impfwillige hatten auch gezielt zum Einkaufen und Impfen vorbeigeschaut – und vorab an ihren Impfausweis gedacht.

Kreisimpfzentrum wertet Aktion als Erfolg

Die Impfaktion mit den Impfstoffen von Biontech sowie Johnson und Johnson betrachtet das Kreisimpfzentrum als tollen Erfolg: "Ein Großteil der Impflinge kam geplant und gut vorbereitet, angespornt durch die einfache Art, zu einer Impfung zu kommen. Die Reaktionen waren hauptsächlich positiv und die Menschen zeigten sich erfreut, sich unkompliziert und vor Ort impfen lassen zu können", fasste die Behörde zusammen. Die Biontech-Zweit­impfungen werden zu gegebener Zeit direkt im Kreisimpfzentrum Rottweil in der Stadthalle vorgenommen.

Unterstützung erhielt das Team des Kreisimpfzentrums durch den Ortsverband Rottweil des Technischen Hilfswerks. Die THW-Helfer stellten zwei Zelte und weitere Ausrüstung zur Verfügung.

Die nächsten Aktionen "Impfen beim Einkaufen"des Landkreises finden am Freitag und Samstag, 3. und 4. September, in Oberndorf beim Einkaufsmarkt Real sowie am Freitag und Samstag, 17. und 18. September, in Sulz auf dem Gelände des Edeka-Markts statt.