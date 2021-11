Impfen am Rottweiler Gymnasium

1 Lehrerin Mirjam Groß wird geimpft. Foto: Franjkovic

Das Leibniz-Gymnasium in Rottweil bot seinen Schülern und Lehrern zum zweiten Mal im Rahmen einer Impfaktion die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 und Grippe impfen zu lassen.















Rottweil - Das Ärzteteam um Bernhard Schönemann und die Schulleitung, die erneut die Datenaufnahme übernommen hatte, begrüßten im zum Impfzen­trum umfunktionierten Klassenzimmer nicht nur 27 Schüler – eine leichte Steigerung zum ersten Termin –, sondern auch sage und schreibe 42 Lehrer des Albertus-Magnus- und vor allem des Leibniz-Gymnasiums samt Direktor Rüdiger Gulde: zu Erst-, Zweit- und hauptsächlich zu Boosterimpfungen.

27 Schüler und 42 Lehrer

Trotz des Ansturms im Vergleich zum ersten Termin gewährleisteten die Verantwortlichen einen schnellen und reibungslosen Ablauf. Die Impfwilligen, die sich die Erst- oder Zweitimpfung holten, betonten die Wichtigkeit einer Impfung und äußerten hierbei auch ihre Sorge, bei den kommenden 2G-Regelungen benachteiligt zu sein und von der grassierenden vierten Welle mit immer neuen Rekord-Infiziertenzahlen und -inzidenzen betroffen sein zu können.

Zudem schreckten die bis vergangene Woche kostenpflichtigen Coronatests ab. Auch nahmen viele das Zusatzangebot der Grippeimpfung an, das von Bernhard Schönemann im Vorfeld als sinnvoll und nötig empfohlen worden war.

Zeichen der Solidarität

Rüdiger Gulde war sehr erfreut über die große Annahme des Angebots der Boosterimpfung seitens der ohnehin großteils geimpften Lehrer und der damit einhergehenden Solidarität. Er war überzeugt, dass die jetzige zweite Impfaktion ein noch größerer Erfolg war als die erste vor drei Wochen, die er bereits als "vollen Erfolg" betitelt hatte. Was angesichts der Verdreifachung der Besuchszahlen durchaus gerechtfertigt ist. Rund 50 Prozent der LG-Lehrer haben nun bereits die dritte Impfung erhalten und freuten sich über Möglichkeit, den dritten Piks so einfach und unkompliziert in der Schule bekommen zu haben.

"Ich finde es super, dass wir uns hier so einfach boostern lassen können", strahlte Mirjam Groß (Lehrerin am LG). "Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir Lehrer und Lehrerinnen als Vorbild vor­angehen. Natürlich möchte ich selbst nicht krank werden, aber ich lasse mich vor allem auch für meine Eltern, meine Familie, Freunde und Kollegen und natürlich auf für meine Schüler und Schülerinnen impfen."

Geboostert im Unterricht

Große Freude herrschte am nächsten Tag auch darüber, dass es keine größeren Ausfälle aufgrund von Impfreaktionen gab, so dass die Lehrer geboostert ihren Unterricht halten konnten. Nun warten Schüler, Eltern und Lehrer gespannt, ob es eine erneute Impfaktion am LG geben wird.