Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Berechnungen zufolge könnte die Zahl der Corona-Fälle auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg Mitte November bereits bei 400 liegen. Was treibt das Infektionsgeschehen derzeit an? Und wie hoch ist der Anteil an Impfdurchbrüchen?