1 800 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs stehen für die Impfungen am Freitag bereit. Foto: Brandt

Auch für die nächste Drive-In-Impfung am kommenden Freitag waren alle Termine innerhalb kürzester Zeit vergeben. Und das obwohl das Impftempo deutlich erhöht wird. Zugleich kommen aber auch Fragen wegen des verkürzten Impfintervalls auf.

Kreis Rottweil - Die Vorbereitungen für die nächste Astrazeneca-Impfaktion auf dem Berner Feld laufen bereits. Die Anzahl der Impfdosen wird von 470 auf 800 erhöht. Die erste Impfaktion am vergangenen Freitag war aus Sicht der Organisatoren ein voller Erfolg. "Es lief alles wie am Schnürchen. Der medizinische und der logistische Teil funktionierten problemlos", so das Fazit von Bernhard Schönemann. Sein Team von der Corona-Schwerpunktpraxis und das Unternehmen Hauser Reisen betreiben zusammen die Impf­straße.

