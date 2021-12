1 Bereits im vergangenen Jahr protestierten die "Friedensboten Freudenstadt" gegen Corona-Maßnahmen. Foto: Müller

Erreicht der Protest gegen Corona-Impfungen und -Regeln in Freudenstadt eine neue Stufe? Erstmals wird zu einer Aktion gezielt gegen eine Einrichtung aufgerufen, die Praxisgemeinschaft "Hausärzte am Spritzenhaus" in Baiersbronn.















Freudenstadt/Baiersbronn - Lichterspaziergänge" nennen sich die stummen Kundgebungen, zu denen über soziale Netzwerke im Internet aufgerufen wird. Die Teilnehmer ziehen dann mit Lichtern und Transparenten durch die Innenstädte. Auch in Freudenstadt gab es diese Form des halborganisierten Protests, wenngleich friedlich und nicht martialisch.

Teilnehmer sind bislang ruhig und friedlich

Die Stadtverwaltung hat die "Lichterspaziergänge" in jüngster Zeit wieder öfter registriert. Schon vor einem Jahr hatte es auf dem Marktplatz eine solche Aktion gegeben. Es handle sich um eine kleine Personengruppen, die sich am Abend treffe. Die Teilnehmer verhielten sich ruhig und friedlich, so Marco Gauger, Pressesprecher der Stadt Freudenstadt. Ein Einschreiten auf Grundlage des Versammlungsrechts sei bei dieser "individuellen und besonnenen Form der Meinungsäußerung" nicht notwendig. Falls Kerzen oder andere Gegenstände direkt am Rathaus abgestellt werden, dann lasse die Verwaltung diese aus Gründen des Brandschutzes und der Zugänglichkeit entfernen.

Die Administratoren in den Netzwerken firmieren unter dem Gruppennamen "Friedensboten Freudenstadt". Der Verlauf der Einträge im Forum quillt über von Verschwörungstheorien und offenkundig erfundenen Geschichten zum Impfen und etwaigen Impfschäden. Zudem tauchen Querverweise zu Videos der Agape-Gemeinde Freudenstadt auf – jene Gemeinde, die trotz der Corona-Regeln Gottesdienste feierte und deren Mitglieder dafür mit teils saftigen Bußgeldern belegt wurden.

Die Einträge, die sich unter dem Dach der "Friedensboten" sammeln, klingen jedoch wenig versöhnlich. "Bei Kindern hört der Spaß auf!!!" heißt es an die Adresse der Praxisgemeinschaft in Baiersbronn, die bereits mehr als 1000 Kinder gegen Corona geimpft hat. "Warte nur bis Jesus Christus dich in die Finger kriegt!"

Schlechte Bewertungen im Internet

Ein Daniel Cremer ruft dazu auf, der Praxis schlechte Bewertungen im Internet zu geben. "Da dürft ihr euch mal austoben. Einfach mal eine Google-Bewertung schreiben". Ein anderer schreibt: Obwohl Kinder "nachweislich nicht von schweren Verläufen betroffen" seien, gehe der "Möchtegern-Mediziner" sogar so weit, eine Impfpflicht für sechs Monate alte Babys zu fordern. "Was denkt ihr, was man solchen Typen für derart unseriöse Aussagen zahlt", orakelt ein Teilnehmer.

Ein Teilnehmer "T" schreibt, dass da "ganz dringend ein Zeichen gesetzt" werden müsse und ruft auf, am Montag, 20. Dezember, nach Baiersbronn zu kommen. "Da gehts um was". Eine Claudia Eisele meint: "Ich glaube, dass es höchste Zeit ist sich zu verbinden. Wir sind mehr als wir glauben." Die "Friedensboten Freudenstadt" hatten zuletzt rund 190 Mitglieder.

Dem Arzt Wolfgang von Meißner sind die Aufrufe nicht entgangen. Seine Reaktion auf Nachfrage unserer Redaktion: "Wir impfen Kinder nur mit Einwilligung der Eltern. Vor allem in den Altersklassen, in denen die Stiko noch keine eindeutige Empfehlung abgegeben hat, ist das Einverständnis beider Eltern für die Impfung notwendig."

Die Ärzte in Baiersbronn sähen durch die Omikron-Variante "auch und gerade für kleine Kinder" eine "ernstzunehmende Gefahr". Wenn sich die Variante so schnell wie in England oder Dänemark ausbreite, "dann müssen wir die Kinder vor Weihnachten das erste Mal impfen", so von Meißner. Kinder erhielten die zweite Impfung drei Wochen nach der ersten, der volle Impfschutz bilde sich dann zwei weitere Wochen später aus.

Polizei beobachtet das Geschehen

Die Polizei wisse von dem Aufruf, vor der Praxis zu demonstrieren, heißt es bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim. Entsprechende Organisationseinheiten würden den Fall im Auge behalten. Dazu gehört auch die Frage, ob sich noch ein Veranstalter herauskristallisiert.

Ob es "Bedrohungszustände" gibt, darüber gebe man keine Auskünfte. Die Polizei werde aber zum entsprechenden Zeitpunkt vor Ort sein. Dabei gehe es genauso darum, die Versammlung zu schützen wie Vergehen zu verhindern oder zu ahnden. Über die Strategie gibt es keine weiteren Auskünfte.

Info: »Corona-Spaziergänge«

"Corona-Spaziergänge" gab und gibt es schon in einigen anderen Städten in der Umgebung, etwa in Horb, Nagold, Calw, Balingen, Schramberg, Villingen-Schwenningen und in Rottweil. Auch in Freudenstadt gab und gibt es solche Protestformen. Mittlerweile legen die Teilnehmer Zettel mit Nachrichten und Kerzen vor dem Rathauseingang ab. Die "Friedensboten Freudenstadt" nutzen den Dienst "Telegram" für ihre Aktionen. Das ist ein Internetanbieter von Nachrichten ähnlich wie Whatsapp, der nicht mit deutschen oder europäischen Behörden kooperiert. Entsprechend sicher fühlen sich die Nutzer beim Teilen und Verbreiten fragwürdiger bis extremistischer Inhalte.