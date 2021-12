1 Joachim Kurth ist Initiator der Impfaktion. Foto: Linsbauer

Zum Jahresende werden in Nagold noch einmal die Ärmel hochgekrempelt: Joachim Kurth, Praxisinhaber des Hausarztzentrums Nagold, ist Initiator einer groß angelegten Impfaktion am 29. Dezember.















Nagold - Seine Kolleginnen und Kollegen des Hausarztzentrums, weitere Arztpraxen und Unterstützer beteiligen sich an der Aktion am 29. Dezember in der Schillerstraße 19 im Gesundheitszentrum in Nagold. Impfwillige können zum offenen Impftag ohne Termin von 8 bis 18 Uhr zum Gesundheitszentrum Nagold kommen. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe der Firma Biontec für unter 30-Jährige sowie der Moderna-Impfstoff für Menschen ab 30 Jahren. Mitzubringen sind der Impfpass, die Versichertenkarte und etwas Zeit. Auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich impfen lassen, Minderjährige müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. In jedem Fall darf die impfwillige Person keine Symptome einer Infektion wie zum Beispiel Husten oder Fieber aufweisen.

Formulare ausgedruckt mitbringen

Um den Ablauf möglichst effizient zu gestalten, sollten interessierte Impfwillige möglichst schon die nötigen Formulare ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. Diese stehen auf der Internetseite www.hausarztzentrum-nagold.de zum Herunterladen zur Verfügung.

Am Impftag beteiligen sich neben den sieben Ärztinnen und Ärzten und den medizinischen Fachangestellten des Hausarztzentrums Nagold auch weitere Medizinerinnen und Mediziner. Unterstützer sind der Frauenarzt Dr. Arslanoglu, die Hautärztinnen Dr. Adamcyk und Dr. Dömeland-Wagner, der Nervenarzt Dr. Jost, die Augenärzte Dr. Paquet und Dr. Klameth sowie der Internist Dr. Rühle. Auch die Rosenapotheke, die AOK sowie Ralf Benz sind wichtige Partner und unterstützen die Aktion.

Bis zu 1000 Impfungen

"Mit der geballten Kraft aller Beteiligten können wir bis zu 1000 Impfungen an diesem Tag schaffen", freut sich Initiator Joachim Kurth. "Lediglich die eingeschränkten Liefermengen für Impfstoffe machen mir noch Sorgen", so Kurth weiter. Besonders reduziert seien die Liefermengen des Impfstoffes der Firma Biontec. Dass nach zwei Jahren Pandemie noch immer nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe: "ist manchmal schon frustrierend".

Frustrierend sei aber auch anderer, ganz wesentlicher Faktor: "Eigentlich verlassen sich meine Patientinnen und Patienten in allen medizinischen Fragen auf mich. Dieses Vertrauen habe ich mir während meiner 30-jährigen Berufserfahrung als Arzt erworben. Doch in der Pandemie hören einige auf Informationen, die jeglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen. So etwas habe ich in meinen ganzen Berufsleben noch nicht erlebt." Wer sich nicht impfen lasse, werde sich früher oder später mit Covid-19 infizieren. "Das muss man sich auch einmal klar machen". Er ergänzt: "Wir alle wollen unser normales Leben zurückhaben. Deshalb bitte ich Sie: Lassen Sie sich impfen, halten Sie sich an die Regeln, tragen sie eine Maske und testen Sie sich so oft wie möglich – das ist der Weg aus dieser Krise."