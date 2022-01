Impfaktion in Triberg

4 Sven Ketterer von der Stadt Triberg (links) macht die Einganskontrolle und überprüft die Unterlagen. Foto: Kommert

Die Impfaktionen in der Raumschaft Triberg gehen weiter – diesmal im Kurhaus der Wasserfallstadt. Nachdem sich die vorige Impfaktion ohne Termine etwas schwierig darstellte und teilweise für Verärgerung sorgte, hatte das dieses Mal tätige Impfteam aus Zell am Harmersbach eine Voranmeldung gewünscht.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Triberg - Entsprechend ruhig ging es am Samstag im Triberger Kurhaus zu.

14 Erst-, 13 Zweit-, 25 Kinder- und 166 Auffrischungs-Impfungen

Unter der organisatorischen Leitung des Schonachers Philipp Kuner impften die Mediziner Markus Wenz und Stephan Zähringer vom Medizinischen Versorgungszentrum Zell am Harmersbach (MVZ Zell) insgesamt 216 Personen, darunter waren 14 Männer und Frauen, die sich erstmalig impfen ließen. 13 Menschen wurden zum zweiten Mal geimpft. 25-mal krempelten Kinder ihren Ärmel hoch, der große Rest waren 166 Auffrischungsimpfungen (Booster).

Drei Mitarbeiter hatte das Zeller Impfteam mitgebracht, unterstützt wurden sie von zwei Mitarbeitern der Triberger Stadtverwaltung, Sven Ketterer und Daniel Forwig, sowie zwei Mitarbeitern der DRK-Ortsgruppe Triberg-Schonach.

Perfekte Organisation

Verimpft wurden 118 Dosen des Vakzins von Moderna, Kinder sowie Erwachsene unter 30 Jahren erhielten den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech, da der Moderna-Impfstoff bei dieser Personengruppe wohl etwas mehr Komplikationen verursachen kann.

Impfen auch ohne Termin möglich

Bei dieser Aktion war die Organisation laut zahlreicher Teilnehmer perfekt. Ob es in Triberg weitere Impfaktionen gibt, steht derzeit noch nicht fest. Da nach der Anmeldung noch Impfdosen zur Verfügung standen, hatte man im Vorfeld auch über unsere Zeitung dazu eingeladen, auch spontan ohne Termin zu kommen, was die eine oder andere Person auch gerne in Anspruch nahm.