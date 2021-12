Impfaktion in St. Georgen

2 Gut zu tun haben die Mitarbeiter des Testzentrums, da neben der Impfaktion der Testbetrieb weiterläuft. Foto: Hübner

Alle Hände voll zu tun hatten die Mitarbeiter des Corona-Testzentrums am Marktplatz und der Praxis Probst am Wochenende. In beiden Einrichtungen fanden Corona-Impfaktionen statt.















St. Georgen - Das Testzentrum habe sich schon zu Beginn darum bemüht, an Impfstoff zu kommen, erklärte Sigrid Menzel, die es zusammen mit Guido Eichenlaub betreibt. Dank der Kooperation mit dem Arzt Roland Ballier aus Konstanz war dies nun möglich.

Impfen im 3-Minuten-Takt

Der Mediziner brachte seine Wochendosis mit, die im Drei-Minuten-Rhythmus verimpft wurde. Zur Verfügung standen 18 Dosen Biontech, die für Schwangere und Männer unter 30 Jahren reserviert waren, sowie 90 Dosen Moderna, die laut Menzel sogar halbiert werden können, wenn es sich um eine Boosterimpfung handelt. Ihr zufolge entfielen darauf sicher 80 Prozent der Anmeldungen. Für dass Aufziehen zuständig war Erdmuth Ballier und Julia Eichenlaub unterstützte bei den Vorbereitungen zum Impfen.

Zeitgleich zum Impfen fanden wie üblich die Coronatests statt. Auch gab es zur Aktion ein Spendenkästchen zugunsten des Freundeskreises für Behinderte. Zuletzt bat Menzel alle frisch Geimpften dringend, anderweitige Impftermine abzusagen, um so die Hausärzte zu entlasten.

320 Dosen stehen zur Verfügung

Gut beschäftigt waren auch die Mitarbeiter der Praxis Probst, in der ebenfalls Coronaimpfungen stattfanden. Laut Johannes Probst entstand die Idee für einen Impfaktionstag vor etwa drei Wochen, wobei alle Praxen Bereitschaft zum Mitmachen erklärten. Seinem persönlichen Wunsch, gemeinsam die Impfaktionen bis Weihnachten durchzuziehen konnten aber nicht alle Impfteams folgen, wofür der Mediziner durchaus Verständnis zeigte. Deshalb erklärte er sich bereit, an zwei Wochenenden Dienst zu tun. Am vorhergehenden Samstag gelang es, 150 Dosen zu verimpfen. Das sei eine sehr konzertierte Aktion gewesen. Dieses Mal standen sogar 320 Dosen zur Verfügung.

Den Medizinern der Bergstadt gelang es, auch für die kommenden Samstage bis Weihnachten Impftage zu organisieren. Am 11. Dezember ist die Praxis von Thomas Schilling Anlaufstation, am 18. Dezember dann die von Wolfgang Bergmann.

Beide Impfstationen wurden am Samstag rege frequentiert. Schon vor der offiziellen Öffnung und auch während des Betriebs bildeten sich immer wieder Schlangen von Impfwilligen, die trotz schlechten Wetters ausharrten.

Infos zum Testzentrum gibt es unter www.coronatest-st-georgen.de/