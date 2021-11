2 Da heißt es, Geduld zu üben: In der Oberen Gerwigstraße ist die Reihe der Wartenden am längsten. Im Ärztehaus befinden sich die teilnehmenden Praxen der Doktoren Probst/Potschaske sowie Freischlader. Foto: Schuster

Samstagmorgen in der Bergstadt – trübes Wetter, null Grad und leichter Schneefall. Das waren nicht gerade optimale äußere Bedingungen für die Initiative der heimischen Ärzteschaft zur Erhöhung der immer noch viel zu niedrigen Impfquote gegen das Corona-Virus.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

St. Georgen - Samstagmorgen in der Bergstadt – trübes Wetter, null Grad und leichter Schneefall. Das waren nicht gerade optimale äußere Bedingungen für die Initiative der heimischen Ärzteschaft zur Erhöhung der immer noch viel zu niedrigen Impfquote gegen das Corona-Virus.

Hier gibt es in der Region Schnell- und PCR-Tests

Die Sorge, dass sich bislang Unentschlossene möglicherweise durch dieses nasskalte Wetter vom Impfen abhalten lassen könnten, bestätigte sich allerdings nicht. Vor allen Praxen der teilnehmenden Ärzte bildeten sich bereits beim Start mehr oder weniger lange Reihen von Wartenden, vor allem, um die Erstimpfung erhalten zu können.

Vereinzelte Impfgegner bezeichnen die Aktion als "unsinnig"

Die längste Schlange gab es, wie nicht anders zu erwarten, in der Innenstadt, Obere Gerwigstraße, vor dem Ärztehaus. Zeitweise standen dort bis zu 80 Bürger an. Aber auch vor den anderen Praxen reihten sich die Leute ein. So etwa in der Mühlstraße bei der Praxis Franow oder am Rupertsberg bei der Praxis Bergmann.

Überall war Geduld gefragt, die aber von den Impfwilligen durchaus auch aufgebracht wurde. Es gab von 9 bis 13 Uhr die Gelegenheit, sich in den Hausarzt-Praxen Bergmann, Franow, Schiestl, Freischlader, Isak, sowie Probst/Potschaske den Piks mit dem Impfstoff von Biontech setzen zu lassen.

Vereinzelte Impfgegner bezeichnen die Aktion als "unsinnig"

Auch Bürgermeister Michael Rieger war vor Ort. Er erklärte, dass die Stadtverwaltung diese Ärzteinitiative sehr begrüße und unterstütze. Insgesamt fünf Mitarbeiter seien derzeit in der Stadt unterwegs. Sie schenkten jeweils am Ort des Geschehens, also vor den Praxen, heißen Punsch an die ausharrenden Impfwilligen aus – natürlich alkoholfrei.

Die Impfaktion der Ärzte kam insgesamt sehr gut an. Bei Gesprächen mit Passanten vor Ort offenbarte sich aber auch der ein oder andere hartnäckige Impfverweigerer. Hier wurde die Aktion teilweise als unsinnig bezeichnet – eigentlich nicht zu glauben, angesichts der dramatischen Bilder aus den Intensivstationen der Kliniken.