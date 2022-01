1 Das Präparieren der Spritzen erfordert von der medizinischen Fachangestellten Sonja Gutzeit höchste Konzentration. Foto: Bombardi

VS-Schwenningen - In der Zentrale der vivida bkk am Vorderen See nahmen während fünf Stunden rund 90 Impflinge die Gelegenheit wahr, um sich mit Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen vor Ansteckungen und einem schweren Krankheitsverlauf einer Covid-19-Infektion zu schützen. Die Verantwortlichen verbuchten die erste Impfaktion der Krankenkasse im Oberzentrum als einen vollen Erfolg, der auch auf die gut organisierte Durchführung zurückzuführen ist.

Die Impfaktion fand in Kooperation mit dem mobilen Impfteam des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis statt und wurde auf der Fläche des Betriebsrestaurants, das sich für einen Tag in ein Impfzentrum verwandelte, durchgeführt. "Wir wollten lange Wartezeiten für die Impflinge im Freien vermeiden", erläuterte Franziska Furtwängler, die innerhalb der Krankenkasse für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. "Wir haben einen Impftermin angeboten, weil wir zur Rückkehr in eine pandemiefreie Zeit beitragen wollen."

Keine Wartezeiten durch gute Struktur und Organisation

Lange Wartezeiten waren während dieser Impfaktion tatsächlich Fehlanzeige. Bereits morgens begann sie mit Impfungen für Mitarbeiter der vivida bkk. Die Impfaktion war sehr gut strukturiert und die Bereiche Registrierung, ärztliche Beratung, Impfung und Ruhebereich übersichtlich voneinander abgetrennt. Für die gesetzlich erforderliche ärztliche Beratung waren Franziska Renninger und Hielmar Fleischer zuständig.

Viele der Impflinge erkundigten sich während der ärztlichen Beratung nach möglichen Nebenwirkungen oder dem Bedarf der aktuell viel diskutierten Notwendigkeit einer vierten Impfung. Die medizinische Fachangestellte Sonja Gutzeit war zuständig für die Vorbereitung der Spitzen, die entweder den Impfstoff von Biontech oder Moderna enthielten. Rund 90 Impflinge nutzten die Gelegenheit zum Impfen. 65 von ihnen waren vorab registriert. Unter jenen die zufällig von der Impfaktion erfuhren, erhielten ein paar ihre erste Impfung.

Für 90 Prozent war es die Booster-Impfung

Der Anteil an Erst- und Zweitimpfungen betrug rund zehn Prozent, 90 Prozent nutzten das Angebot zur Booster-Impfung. Alle Impflinge waren eingeladen, sich mit belegten Brötchen und Getränken zu stärken. Erfreut über die gute Resonanz war auch Gebietsleiter Jörg Kluge. Franziska Furtwängler hält es nicht für ausgeschlossen, dass in der vivida bkk am Vorderen See in den nächsten Wochen eine weitere Impfaktion mit dem mobilen Impfteam des Landratsamtes angeboten wird.