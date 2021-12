1 Völlig entspannt und ruhig geht es bei der Arbeit des mobilen Impfteams in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald zu. Aufgrund der guten Organisation bot das Team spontan weitere Impfdosen an, am Ende werden statt der versprochenen 150 sogar 260 Dosen vergeben. Foto: Kommert

Ruhig und entspannt ging es bei der Arbeit des mobilen Impfteams in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald zu. Aufgrund der guten Organisation bot das mobile Impfteam spontan weitere Impfdosen an. Am Ende wurden statt der versprochenen 150 sogar 260 Dosen vergeben.















Schönwald - Am Samstag fand in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald eine Impfaktion statt. Geimpft wurde zunächst ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarung. Zuerst wurden rund 100 der angebotenen Impfdosen online zur Verügung gestellt. Diese waren bereits nach etwa sieben Minuten vergeben.Zusätzlich gab es das Angebot, das sich vor allem an die Bürger richtete, die mit Online-Buchung Probleme haben, sich telefonisch an eine Buchungs-Hotline zu wenden.

Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Bei der Aktion wurden sowohl Erst- und Zweit-, aber auch die Auffrischungsimpfungen angeboten. Es wurden, wie in jüngster Zeit üblich, die Impfstoffe von BioNTech und Moderna verimpft, sogar eine Dosis des Einmal-Vakzins von Johnson & Johnson wurde verimpft. Bürger bis einschließlich zum vollendeten 29. Lebensjahr erhielten den Impfstoff von BioNTech, alle jenseits dieses Alters den Impfstoff von Moderna. Das Gros der verimpften Dosen wurde als Auffrischungsimpfung gegeben.Nur rund zehn Personen erhielten ihre Erstimpfung.

Weiterer Impfstoff steht zur Verfügung

Im Gegensatz zu anderen Terminen des Impfteams aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum bildete sich niemals auch nur der Ansatz einer Warteschlange – und da die Impfdosen sehr zügig verimpft wurden, gab man seitens des Impfteams schon recht früh den Impuls, man könne Interessenten verständigen, es gebe weiteren Impfstoff. Dies war wohl auch der Tatsache geschuldet, dass der Anamnesebogen in der Regel bereits ausgefüllt zum Termin mitgebracht wurde.

"Es liegt nicht an den vorhandenen Dosen, sondern an der Zeit, wann wir aufhören", war vor Ort aus Richtung des achtköpfigen Impfteams zu erfahren. Tatsächlich waren es am Ende statt der vereinbarten 150 Dosen sogar 260 Pikse, die in den Oberarm gesetzt wurden.

Die meisten Probanden kommen aus der Raumschaft

Die Mehrzahl der Probanden kam aus der Raumschaft Triberg, so mancher Feriengast war aber auch dabei, ebenso konnte man Kennzeichen aus dem Kinzigtal sehen – wobei das Parken in der Nähe der Uhrmacher-Ketterer-Halle bei den winterlichen Verhältnissen wohl das größte Problem darstellte, da heutzutage wohl auch kaum einer mehr allzu weit zu Fuß gehen möchte.