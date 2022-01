1 Impfaktion mit Harald Bayer in Schömberg Foto: Huonker

Der Schömberger Arzt Harald Bayer hat am Samstag zahlreiche Menschen in der Stauseehalle geimpft.















Schömberg - In Schömberg hat am vergangenen Samstag eine Impfaktion stattgefunden.Zwei Mitarbeiter der Stadt Schömberg und der Arzt Harald Bayer waren ab 9 Uhr in der Stauseehalle vor Ort. Schon vor Öffnung der Halle hatten sich einige Impfwillige eingefunden. Die Aktion fand ohne Anmeldung statt. Verimpft wurde nur Biontech, so Bayer, weil dieser Impfstoff einfach eine größere Akzeptanz bei den zu Impfenden habe. Foto: Huonker