3 Schon früh warteten die ersten Impfwilligen vor der Rangendinger Turn- und Festhalle auf eine Impfung Foto: Beiter

Die groß angelegte Impfaktion in Rangendingen am Samstag war ein Erfolg. Es blieb nur wenig Impfstoff übrig und unter den Impfwilligen befanden sich auch 50, die ihre Erstimpfung erhielten.















Rangendingen - Geht doch: Bei der Impfaktion in Rangendingen am Samstag gab es zwar auch mehrstündige Wartezeiten. Aber zwei Security-Mitarbeiter vergaben Nummernzettel für die Impfwilligen, Bürgermeister Manfred Haug war vor Ort, und so lief alles in geordneten Bahnen ab.

Um 8.50 Uhr – zehn Minuten vor der offiziellen Öffnung – hatte sich ein junges Paar in die Reihe gestellt. Zu dem Zeitpunkt standen schon genau 270 Leute vor ihnen. Die Schlange reichte um den gesamten Schulhof herum bis zum Halleneingang.

Kurz vor Impf-Start schon eine lange Schlange

Dass es 270 waren, lässt sich so genau sagen, weil jeder sich bei zwei Mitarbeitern einer Security-Firma zunächst eine Wartenummer holen musste. Das junge Paar hatte die Nummern 271 und 272. Eigentlich hätten sie damit auch wieder heimgehen oder einen Bummel durch Rangendingen unternehmen können. Aber sie blieben in der Schlange stehen.

Nach zwei Stunden hatten sie schließlich den Halleneingang erreicht und durften ins Warme. Eine halbe Stunde später waren sie geimpft. "Das ist okay so, lief alles geordnet ab", so ihr Fazit. Zu dem Zeitpunkt hatten die Security-Mitarbeiter nur noch 100 Platzkarten übrig. Und auch die Schlange hatte sich so verkürzt, dass man nach einer Dreiviertelstunde in die Halle kam. Wer wollte, konnte sich auch vorne dort einreihen, wo seine Nummer dran war. Das machten aber viele nicht. "Das wirkt unfair", meinte einer, "aber wenn jemand mit seiner Nummer kommt, lassen wir den natürlich rein".

Sechs Ärzte im Einsatz

In der Halle waren sechs Ärzte im Einsatz, vier davon waren immer aktiv, erzählte Bürgermeister Manfred Haug, der während der gesamten Aktion vor Ort war und recht zufrieden wirkte, dass alles in ruhigen Bahnen verlief. Ältere, die nicht gut zu Fuß sind, durften auch mal nach vorne gehen, Diskussionen und Ärger gab es nicht auf dem Gelände.

Eventuell im Januar weitere Impfaktion

Von den 600 zur Verfügung stehenden Impfdosen wurden laut dem DRK Rangendingen bis auf 20 alle verimpft und unter den Geimpften befanden sich erfreulicherweise auch 50 Personen, die sich ihre Erstimpfung abholten. Im Januar will die Gemeinde erneut einen Impftermin anbieten, und wenn sich bis dahin Möglichkeiten für weitere Aktionen ergeben, "dann nehmen wir die natürlich wahr", bekräftigt Bürgermeister Haug.