1 Kleiner Piks, große Wirkung: bei der relativ kurzfristig entstandenen Impfaktion in der ehemaligen Owinger Volksbankfiliale wurden am Samstag rund 300 Impfungen verabreicht. Foto: Kost

Ein großer Erfolg war die Impfaktion am Samstag in der ehemaligen Volksbankfiliale in Owingen. Zwei Ärzte und eine Medizinische Fachangestellte (MFA) spritzten dort 303 Impfdosen, vorwiegend als Booster-Impfung.















Nach der Impfaktion im Stettener Feuerwehrhaus und bei Hausarzt Dietmar Reinartz vor knapp zwei Wochen war dies die dritte Impfaktion im Raum Haigerloch seit August. Man hatte sie nicht nur über die lokale Presse beworben, sondern auch Hinweiszettel an der OMV-Tankstelle und am Möbel- und Einrichtungshaus Schick aufgehängt.

Dass sich auch in Owingen so viele Menschen eine Impfung abholen, war zunächst keineswegs sicher, denn die Aktion wurde ausschließlich als Booster-Impfaktion mit dem Impfstoff Moderna angekündigt.

Impfaktion startet eine Stunde früher als geplant

Aber auch mit BioNTech oder einem anderen Impfstoff immunisierten Menschen haben inzwischen wohl ihre Vorbehalte gegen eine unbedenkliche Kreuzimpfung mit Moderna abgelegt; der jetzige Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ihn ohnehin einmal als "Rolls Royce" unter den Impfstoffen bezeichnet. Zudem war es gelungen, zu den rund 350 zur Verfügung stehenden Moderna-Impfdosen noch zusätzlich ein Kontingent BioNTech zu organisieren, man war also flexibel.

Eigentlich sollte die vom Owinger Bürgerverein, den Freien Wählern und dem Ortschaftsrat organisierte Aktion am Samstag erst um 10 Uhr starten. Aber schon eine Stunde vorher standen so viele Impfwillige vor der Tür, dass man einfach früher loslegte.

Drei "Impfstationen" aufgebaut.

Es war auch alles perfekt vorbereitet: Am Eingang saß Hans Volm und Vorsitzender des Bürgervereins, und nahm die Leute in Empfang und registrierte sie. Drinnen waren drei Impfstationen aufgebaut, in den ein Trio impfte, dass bereits im großen Impfzentrum in Messstetten im Einsatz gewesen ist.

Es waren der in Rangendingen lebende und am Krankenhaus in Herrenberg arbeitende Arzt Johannes Maihof, der früher am Krankenhaus in Balingen praktizierende und inzwischen pensionierte Arzt Eugen Straubinger aus Salmendingen sowie die medizinische Fachangestellte (MFA) Stefanie Lutz aus Epfendorf. Sie impften fleißig und beantworteten auch Fragen. "Kann man sich wenige Tage nach einer herkömmlichen Grippe-Impfung gegen Corona impfen lassen?", fragte eine etwas verunsicherte Frau. "Kein Problem", antwortete ihr Stefanie Lutz.

Freie Wähler, Bürgerverein und Ortschaftsrat helfen

Assistiert wurden sie von Walter Bleibel, Markus Gauss, Matthias Deppert, dem Owinger Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder und auch Matthias Deppert, Vorsitzender der Freien Wähler Haigerloch, und der stellvertretende Bürgermeister Klaus Hellstern waren vor Ort. Immer wieder beantworten sie Fragen, waren beim Ausfüllen von Formularen und kümmerten sich darum, dass die frisch geimpften Personen sich noch zehn Minuten im Ruheraum ein Pause gönnen.

Donnerstag, 19. November, gleich noch eine Aktion

Der Impfstoff wurde nahezu aufgebraucht und am Ende –­ Punkt 15.01 Uhr war der letzte Impfling dran – landete man bei etwa 300 Impfungen. Weit über 90 Prozent der Impfwilligen kamen wegen einer Booster-Impfung vorbei, aber es waren auch ein paar Erst- und Zweitimpfungen dabei.

Nach dem Impfen ist vor dem Impfen: Nach dem Ende der Aktion entschied man gemeinsam mit dem medizinischen Organisator der Aktion, Ernst Werner Möck, gleich am kommenden Donnerstag, 16. Dezember, einen weiteren Termin anzubieten. Dann von 16.30 bis 19 Uhr in der Volksbank und erneut ohne Voranmeldung. Diesmal ist gleich von vorneherein klar, dass jeder kommen kann – egal ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung.