"Impfen ist das einzige Mittel, mit dem wir die Pandemie beherrschen können", erklärte Christian Schlecht (links) am Rande der Impfaktion.

Auch in Haiterbach ist die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen groß: Hochbetrieb herrschte am Samstag vor und in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis beim Marktplatz.















Haiterbach - Für den Haiterbacher Hausarzt Christian Schlecht ist die ganze Situation schon etwas paradox: "Im Sommer haben wir auf die Leute gewartet, aber da herrschte Impfmüdigkeit – und jetzt ist die Nachfrage so massiv, dass wir nicht mehr hinterherkommen". Deshalb hatte die Gemeinschaftspraxis jetzt auch die Extraaktion gestartet und erstmals ein außerplanmäßiges Impfangebot am Wochenende gemacht. Allerdings hatte die Praxis mit 100 Impfdosen nur eine begrenzte Menge Impfstoff von Biontech erhalten, der zudem immer mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf bestellt werden muss.

Bis zu 100 Impfungen pro Woche

Mit Blick auf die hohen Infektionszahlen war am Samstag ohnehin ein landesweiter Impfaktionstag für Arztpraxen ausgerufen worden. "Wir haben uns entschlossen, da mitzumachen", erklärte Christian Schlecht, der zusammen mit seinem Kollegen Volker Haug und dem medizinischen Fachpersonal der Praxis alle Hände voll zu tun hatte. Wie der Hausarzt hinzufügt, sei die Haiterbacher Gemeinschaftspraxis bei der Terminvergabe für die regulären Impfungen bereits bis Mitte Januar ausgebucht. Dabei werden bis zu 100 Corona-Schutzimpfungen pro Woche während der Sprechstunden vorgenommen.

Weiterer Wochenend-Termin denkbar

Angesichts der großen Resonanz kann sich Christian Schlecht gut vorstellen, dass es einen erneuten Impftermin am Wochenende gibt. Denn bei den regulären Impfungen in der Sprechstunde werden vor allem ältere Patienten über 70 oder Patienten mit Vorerkrankungen geboostert – "für die eine dritte Impfung besonders wichtig ist", wie der Arzt unterstreicht. Bei dieser Gelegenheit lässt er auch keinen Zweifel daran, dass er das Impfen für das einzige Mittel hält, "mit dem wir die Pandemie beherrschen können und wieder in die Normalität kommen". Vor dem Hintergrund der Kritik zur Vorhersehbarkeit der Booster-Impfungen betont Christian Schlecht: "Man konnte vorher nicht wissen, dass der Impfschutz so schnell nachlässt". Denn klar ist für den Mediziner, dass "wir gerade alle in einem Experiment leben und ein gewisses Risiko hinnehmen müssen, damit sich die Situation wieder ändert". Deshalb rät er allen Patienten dazu, "mit den Impfungen dranzubleiben".