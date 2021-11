Impfaktion in Freudenstadt

Einerseits ein Erfolg, aber andererseits nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, so bewertet der Arzt Matthias Kraft die Impfaktionen seiner und anderer Praxen in Freudenstadt und Alpirsbach am Samstag.















Freudenstadt/Alpirsbach - 170 Impfungen mit Biontech – und damit gut drei Mal so viele wie erwartet – hat der Arzt Gerhard Friedrich Sturm an dem Tag vorgenommen. Dazu kamen im Anschluss noch Hausbesuche, bei denen er seinen Patienten noch Auffrischimpfungen verabreichte.

In Schnee und Kälte

Die Patienten hätten bei Schnee und Kälte zum Teil zwei Stunden Wartezeit auf sich genommen, und alle seien an die Reihe gekommen. Impfgegner seien bei der Aktion nicht aufgetaucht. Sein Team sei dabei über sich hinausgewachsen, so Sturm. Etwa 25 Prozent seien Erstimpfungen gewesen. Es hätte im Sommer mehr Öffentlichkeitsarbeit gebraucht, um diese Personengruppe zu erreichen, damit sie sich früher hätte impfen lassen.

Im Zwei-Minuten-Takt

195 Impfungen mit Biontech verabreichte Matthias Kraft in seiner Praxis, also praktisch im Zwei-Minuten-Takt, berichtet der Vorsitzende des Ärztenetzwerks Freudenstadt. Davon waren 56 Erstimpfungen. Er sei total zufrieden mit dem Ablauf, aber er sei sich bewusst, dass es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sei, angesichts der dramatischen Corona-Lage.

Kraft fordert Öffnung von Impfzentren

Es brauche wieder Impfzentren, insbesondere wenn auf die Zulassung von Biontech für Kinder ab fünf Jahren durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) erfolge. In den Zentren sollten alle impfen, die können, also auch Zahnärzte und Apotheker. Zudem sollten die Kühlschränke aus den Zentren, in denen die Vakzine bei minus 70 Grad gelagert werden, wieder in Betrieb genommen werden, damit man nicht von Lieferungen abhängig ist.

Schulschließung vor Weihnachten

Und es brauche angesichts der hohen Inzidenz einen Lockdown und frühe Schulschließungen vor Weihnachten. Sonst könne man die Festtage vergessen. Als Impfzentren könnten dann die Schulen oder Kirchen dienen, Hauptsache, es gehe voran. Das seien Lösungen, die ihm einfielen, andere hätten bestimmt auch gute Ideen, aber die Pandemie einfach so weiterlaufen zu lassen, wäre fatal.

Impfpflicht könnte helfen

Ein weiterer wichtiger Schritt sei die Impfpflicht, so Kraft. In Japan habe dies auch geklappt. Experten hätten schon im Sommer berechnet, wie die Lage heute sei, und sie könnten auch die Lage an Weihnachten berechnen. "Ich frage mich, wie lange wir es uns leisten können, nicht auf Medizin und Wissenschaft zu hören", sagt Kraft und verweist dabei auch auf volle Fußballstadien.

Er mache sich selbst den Vorwurf, kein Impfzentrum in Eigenregie auf die Beine gestellt zu haben, aber wie solle das gehen, bei einem 15-Stunden-Arbeitstag, sagt Kraft. Er kritisiert auch, wie der Impfstoff an die Praxen geliefert werde. Er müsse zwei Wochen im Voraus planen und die entsprechenden Rezepte einreichen. Das sei wie ein Blick in die Glaskugel.

210 Impfungen waren es übrigens bei der Impfaktion in der Praxis von Helga Eber­hardt, Michael Fischer und Michaele Philippin in Alpirsbach.

Info:

Impfaktionen in der Region:

Eine Impfaktion findet am an der Ludwig-Jahn-Straße statt. Ein zweiter Termin ist für vorgesehen. Es gibt Biontech, Johnson and Johnson sowie Moderna. Anmeldung unter Telefon 07441/ 53 66 66 oder 53 66 68.

Beim wird am von 8 bis 16 Uhr mit Biontech und Moderna geimpft. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bei der Nagolder Straße 60, in Horb-Talheim wird am Moderna verimpft. Anmeldung unter Telefon 07486/830 92 15.

Eine Übersicht über weitere im Kreis und der Umgebung gibt es auf der Internetseite www.dranbleiben-bw.de