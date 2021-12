1 Viele Impfwillige finden am Sonntag den Weg zur öffentlichen Impfaktion im Epfendorfer Rathaus. Foto: Wagner

"Das war eine super Sache", schwärmte Bürgermeister Mark Prielipp nach dem öffentlichen Impftermin am Sonntag im Epfendorfer Rathaus.















Epfendorf - Zwar sei das Angebot einer solchen Impfmöglichkeit nicht vorrangig Aufgabe der Kommunen, erklärte er, aber das Angebot sei doch für die Menschen, die auf eine Impfung warten würden, sehr hilfreich.

Sehr groß war der Andrang, und bereits eine Stunde vor Beginn um 11 Uhr hatte sich eine lange Menschenschlange, darunter auch sehr viele Auswärtige, vor dem Eingang des Rathauses gebildet.

Die wuchs bis zum Impfbeginn um 11 Uhr stetig weiter, und so warteten zahlreiche Menschen in einer etwa 400 Meter langen Reihe, die sich vom Rathaus die Bösinger Straße hoch bis hin zur Römersteige gebildet hatte, auf den Piks durch das Impfteam des Schwarzwald-Baar-Klinikums.

Bis zum Abend wurden insgesamt 274 Frauen und Männer geimpft, die unter 30-Jährigen mit BionTech, die über 30-Jährigen erhielten den Impfstoff von Moderna. Einige der Impfwilligen mussten allerdings auch wieder ungeimpft nach Hause geschickt werden, da sie die erforderliche Mindestzeit bis zur Boosterimpfung noch nicht erreicht hatten.

Die vorherige Fiebermessung und die Beratung durch die Ärzte nahm einige Zeit in Anspruch – das führte dazu, dass die Impfwilligen für den Piks länger anstehen mussten. Manche berichten, dass sie mehrere Stunden in der Schlange verbracht haben. Dafür gab es nach der Impfung gleich den QR-Code mit nach Hause, und so wurde der Weg zur Apotheke erspart.

Bürgermeister Prielipp war angetan von der großen Anzahl Impfwilliger. So waren beim ersten Termin in Epfendorf am 24. November bereits 230 Menschen geimpft worden, in Trichtingen waren es zwei Tage später 144. Zusammen mit den Geimpften vom Sonntag kommt man auf die stolze Zahl von 648. Davon erhielten 122 Personen ihre Erstimpfung.

Am 3. Januar wird es nochmals die Möglichkeit geben, sich im Epfendorfer Rathaus impfen zu lassen.