Impfaktion in Burladingen

4 Impfarzt Reinhard Wulf boostert Davide Licht, und rät, auftretender Müdigkeit am Folgetag unbedingt nachzugeben. Ob der emsige Bürgermeister sich wohl daran halten kann? Foto: Dick

Der Burladinger Stadt-Chef Davide Licht hat sich am Montag in der Stadthalle den Booster-Piks setzen lassen. Und mit ihm 280 andere impfwillige Fehla-Städter. Das Impf-Angebot der Stadt in Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfteam Zollernalb, dem DRK-Ortsverband Ringingen und der Notarztdienst Zollernalb gGmbH war damit restlos ausgebucht.















Burladingen - Schon deutlich vor Beginn der Aktion um 15 Uhr sammelt sich eine Menschentraube vor der Stadthalle. Auch Menschen ohne Termin sind dabei, sie hoffen trotzdem auf den Piks. Und sie werden wohl Glück haben: Katja Reck, Leiterin des Amts für Zentrale Dienste, verkündet, noch bevor Davide Licht als Allererster in die Impfkabine geht: "Ja, wir werden auch einzelne Spontane bedienen."

"Und er hat nicht geschrien!", scherzt Impfarzt Reinhard Wulf

Licht knibbelt selbst

Dann geht es schon los für Davide Licht und Peter Spallinger, dem Ringinger DRK-Vorsitzenden. Ausnahmsweise dürfen die beiden Herren gemeinsam in die Kabine. Impfarzt Reinhard Wulf klärt über das Vorgehen und mögliche Nebenwirkungen auf: "Sollte Müdigkeit auftreten, geben Sie ihr unbedingt nach", rät er. Hilfsbereit wie der Bürgermeister nun mal ist, knibbelt er selbst den Impfaufkleber für den gelben Ausweis – heute gibt’s "Moderna" – von der Folie. "Reinkleben tu’ ich das aber", scherzt Wulf. Lichts Oberarm ist schnell desinfiziert, und noch schneller sitzt die kleine Spritze.

"Er hat nicht geschrien"

"Und er hat nicht geschrien!", scherzt Wulf weiter. Dann ist Spallinger dran.

Wieder gänzlich bekleidet, hat der Bürgermeister noch eine gute Nachricht zu verkünden: "Es gibt noch einen weiteren Impftermin am 14. Januar." Damit wolle man dann weitere anstehende Boosterimpfungen abdecken. "Außerdem können sich ja auch Betriebe anmelden", sagt er weiter. Trigema und die Firma Bailer zum Beispiel haben davon schon Gebrauch gemacht.

Dann geht’s weiter für Davide Licht und seinen gelben Impfausweis, und zwar direkt in die Apotheke. Dort bekommt man das Impfzertifikat, dass man sich in den CovPass auf dem Smartphone einspielt, und das in diesen Tagen die Eintrittskarte für beinahe alle Veranstaltungen ist.

Weitere Impftermine

Weitere Impftermine in der Stadthalle sind – außer dem Termin am Freitag, 14. Januar, – der Dienstag, 21. Dezember, von 15 bis 20 Uhr, und Mittwoch, 22. Dezember, ebenfalls von 15 bis 20 Uhr. Einige wenige Termine über die Seite www.terminland.eu/burladingen/ stehen noch zur Verfügung. Fragen dazu beantwortet auch die Stadtverwaltung unter der Rufnummer 07475/89 21 64.