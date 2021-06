Astrazeneca-Aktion ohne Termin läuft schleppend an

1 Seit Dienstag ist es möglich, sich Astra ohne Termin impfen zu lassen. Foto: Roth

Die Impfkampagne im Zollernalbkreis schreitet weiter voran. Ab dem gestrigen Dienstag bietet das Kreisimpfzentrum Meßstetten täglich Impfungen ohne Termin mit dem Vakzin von Astra-Zeneca an. Zwei Wochen soll die Aktion laufen – pro Tag werden 50 Dosen verimpft. Am ersten Tag war die Nachfrage eher bescheiden.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Meßstetten - Nicht einmal zehn Menschen wollten sich mit Astra-Zeneca impfen lassen, wie das Landratsamt auf eine Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Das habe man aber auch so erwartet, heißt es weiter. Während Autokolonnen von Impfwilligen mit Termin auf das ehemalige Kasernengelände auf dem Geißbühl fuhren, blieb der Korridor für Astra-Zeneca-Impfungen ohne Terminanmeldung verwaist. Da es die erste Impfaktion war, bei der keine Impf-Priorisierung galt, könnten auch keine Vergleiche mit anderen zahlreichen Impfaktionen im Kreisimpfzentrum Meßstetten gezogen werden.

Impfdosen stammten aus Sonderkontingent des Landes

Die zusätzlichen Impfdosen stammten aus einem Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg, das rasch an Impfwillige verteilt werden soll – der Zollernalbkreis setze daher auf die Impfaktion. Ob die geringe Nachfrage am Image des Impfstoffes von Astra-Zeneca liege, will das Landratsamt nicht bestätigen. Zwar würden "viele Fragen der Impfwilligen zu möglichen Folgen einer Impfung gestellt werden, insbesondere Fragen zu Thrombosen sind präsent", dennoch sei das Vakzin hochwirksam und trage dazu bei, die Impfkampagne weiter voranzutreiben.

Es bleibe daher zu hoffen, dass in den kommenden Tagen mehr Menschen sich dazu entscheiden, sich mit Astra-Zeneca impfen zu lassen – an der Verfügbarkeit von Impfstoff mangele es ausnahmsweise nicht.