Impfaktion am Samstag

1 Es ist genügend Impfstoff für weitere Impfwillige vorhanden. Foto: Gentsch

Noch sind Kapazitäten frei bei der großen Impfaktion im Kurhaus Triberg am Samstag, 22. Januar.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Triberg - Bei der Impfaktion am Samstag, 22. Januar, von 10 bis 16 Uhr im Triberger Kurhaus gibt es immer noch freie Kapazitäten, obwohl in den vergangenen Tagen noch viele Impfwillige dazukamen. Das meldete am Donnerstagnachmittag Daniel Forwig unserer Redaktion.

Terminbuchung im Internet oder per Telefon möglich

Wie der städtische Mitarbeiter betont, können unter www.terminland.eu/triberg oder www.triberg.de noch bis Samstag, 9 Uhr, Termine gebucht werden "Hier wird es dann keine Wartezeiten geben. Auch können nun zusätzlich noch am Freitag, 21. Januar, von 8 bis 12 Uhr telefonisch Termine unter der Rufnummer 07722/95 30 vereinbart werden."

Darüber hinaus können laut Forwig Impfwillige ohne vorherige Anmeldung am Samstag von 11.30 bis 15 Uhr direkt ins Kurhaus kommen, um sich impfen zu lassen. Sie erhalten dann vor Ort einen Termin zugewiesen und können eine eventuelle Wartezeit an einem anderen Ort im Gebäude überbrücken.

Auch Kinder können kommen

Bei der Impfaktion werden Erst- und Zweit- sowie Auffrischimpfungen (Booster) angeboten. Kinder/Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren können in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person ebenfalls die Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung erhalten. Es werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna angeboten. Kinder von fünf bis elf Jahre in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person können sich mit dem Kinder-Impfstoff von BioNTech impfen lassen. Booster-Impfungen sind ab dem zwölften Lebensjahr möglich, sofern die letzte Impfung mindestens drei Monate zurückliegt. Für den Impftermin werden der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und der Impfausweis, sofern vorhanden, benötigt.