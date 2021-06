In Niedereschach wenig Interesse an mRNA-Impfstoff

1 Weil das Interesse so gering ist, wird die Impfaktion abgesagt. Foto: Pixabay

Der ursprünglich für den Sonntag, 27. Juni, geplante große Impftermin in der Eschachhalle in Niedereschach mit dem mobilen Impfteam aus Offenburg wurde wegen zu geringem Interesse aus den Reihen der Bürgerschaft abgesagt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Niedereschach - Nur 84 Menschen hatten sich für die Teilnahme angemeldet. Sie wurden von der Gemeindeverwaltung direkt kontaktiert und konnten sich der zurückliegenden Impfaktion der Nachbargemeinde Königsfeld und der Stadt St. Georgen anschließen und sind bereits geimpft. Selbst von diesen 84 Menschen mit denen die Gemeinde direkt Kontakt aufgenommen hatte, war nur noch rund die Hälfte noch an einem Impftermin interessiert, weil sie bereits anderweitig bei ihren Haus- oder Betriebsärzten geimpft wurden.

Aktion nun endgültig abgesagt

Gerade den heimischen Haus- und Betriebsärzten ist Bürgermeister Martin Ragg überaus dankbar. Seit sie impfen dürfen hat in Niedereschach die Impfkampagne so richtig Fahrt aufgenommen. Martin Ragg steht mit den Hausärzten in Kontakt. Ihm ist es wichtig, dass alle Bürger aus der Gesamtgemeinde, die sich impfen lassen wollen, auch ein Impfangebot wahrnehmen können. Deshalb freut sich der Bürgermeister auch sehr darüber, dass die Hausarztpraxis Hummel und Fuß in Niedereschach allen Impfwilligen eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff anbieten kann.

Seit Tagen steht die Gemeindeverwaltung mit dem mobilen Impfteam aus Offenburg in engem Kontakt und Austausch. Nachdem sich nun gezeigt hat, dass in Niedereschach auch Dank der von Karin und Gerhard Bader sowie Helmut Stern schon vor Wochen vermittelten Impftermine in umliegende Impfzentren ein Großteil der Bevölkerung ganz offensichtlich bereits geimpft ist, wird die Aktion nun endgültig abgesagt. Rund 600 Dosen eines mRNA-Impfstoffes sollten dabei verimpft werden, die nun an anderer Stelle, wo noch Bedarf vorhanden ist, verwendet werden können.