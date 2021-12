Tag eins in der "Szene 64" – 220 Mal hat es gepikst

Impf-Stützpunkt in Schramberg

5 Im Erdgeschoss erhalten die Impfwilligen ein Klemmbrett mit den nötigen Formularen. Foto: Riesterer

Der erste Tag des Schramberger Kreis-Impfzentrums ist am Dienstag über die Bühne gegangen – die befragten Impflinge sind zufrieden und das Personal zieht ein positives Fazit. Etwa 220 Dosen wurden eingesetzt – darunter auch für 40 Erst-Impfungen.















Schramberg - Beim ersten Blick aufs Auto kam am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit sicherlich bei vielen nicht gerade gute Laune auf: minus sieben Grad Celsius, Eis, Scheiben kratzen, frieren. "Hoffentlich geht das mit dem Frieren nachher in der Geißhalde nicht gleich so weiter", folgte als Gedanke dann wohl bei denen, die ab 11 Uhr beim ersten Öffnungstag des Schramberger Kreis-Impfzentrums eine Impfung wollten. Vielen sind die Bilder der schlotternden Impf-Freiwilligen rund um den Schweizer-Parkplatz noch allzu präsent, als im November im aktuellen Schnelltest-Zentrum geimpft wurde.