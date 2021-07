2 Vier, die mit ihrem Impfeinsatz zur Bekämpfung der Coronapandemie beitragen wollen (von links): Wolfgang Dieter, Davide Licht, Katja Reck und Ilija Pilic. Foto: Eule

Um der bislang nicht geimpften Bevölkerung die Möglichkeit einer Impfung zu geben, bietet die Stadt Burladingen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr – die stellt das nötige Personal – einen eigenen Impftermin an.

Burladingen - Entstanden ist die Aktion durch eine Impfaktion für die Fahrer der Burladinger Spedition Rieber. Denn es kam der Gedanken auf, das Gleiche "in groß" für die Bevölkerung anzubieten.

Geimpft wird in der Fahrzeughalle

DRK-Ausbildungsleiter Wolfgang Dieter stellte den Kontakt mit der Notarztdienst Zollernalb eGmbH her, einer gemeinnützigen Gesellschaft freier Notärzte. Dieter gewann den Mediziner Ares Klönle mit Team für das ImpfProjekt.

Weitere Absprachen waren mit dem Kreisimpfzentrum Meßstetten und dessen Leiter, Kreisbrandmeister Stefan Hermann, notwendig. Danach ging Stadtbrandmeister Ilija Pilic auf die Stadt zu, um das Projekt letztlich auf den Weg zu bringen.

Bürgermeister Davide Licht sagte Unterstützung zu und man einigte sich darauf, dass die Stadt Burladingen den Impftermin durchführt und die Feuerwehr das Personal und die entsprechenden Räumlichkeiten bereitstellt. In diesem Zusammenhang wurde auch erwähnt, dass von der Burladinger Feuerwehr zwischenzeitlich etwa 60 Prozent der Einsatzkräfte geimpft sind.

Geimpft wird in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses in Burladingen, vor dem auch genügend Parkplätze vorhanden sind. Impfwillige müssen mindestens 18 Jahre alt sein. So sollen am Samstag, 10. Juli, die Erstimpfungen über die Bühne gehen und die Zweitimpfungen am Samstag, 11. September.

Zweittermin wird automatisch zugeteilt

Die Impfungen erfolgen je nach Terminvergabe ab 8 Uhr im 15-Minuten-Takt. Je 500 Dosen der Impfstoffe Biontech und Astrazeneca stehen zur Verfügung.

Eine Anmeldung ist ab Samstag, 3. Juli, auf https://burladingen.epro.care möglich. Gebucht werden kann ab 8 Uhr der erste Termin. Der Zweite wird zugeteilt.

Folgende Unterlagen sind mitzubringen: gelber Impfpass, Versichertenkarte und Personalausweis. Folgende Dokumente, die von der Website heruntergeladen werden können, sind ausgefüllt mitzubringen: der Einwilligungsbogen und der Aufklärungsbogen.