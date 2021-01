Immunsystem stärken Heilpraktikerin aus St. Georgen gibt Tipps

Daher sollte man "entschleunigen und entstressen" – dies sei gerade in der jetzigen Zeit, wo wir täglichen Horrormeldungen ausgesetzt seien, wichtig. "Wenn man ständig diese Nachrichten vernimmt, ist man permanent im Stress", sagt Fröhlich. Angst um die Lieben, Angst um die Arbeit – das alles sei Gift für den Körper. Daher sollte man negativen Stress, wo es nur geht, meiden.

Als Ausgleich sei ausreichend Bettruhe wichtig: "Man sollte schauen, dass man genug Schlaf hat, vor Mitternacht ins Bett kommt", rät Fröhlich. Unmittelbar davor sollte man den Fernseher meiden und das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen. "Dann kann sich der Körper wieder regenerieren."

"Was tut mir gut? Was nicht?"

Der Fokus im Leben sollte nicht auf "was kann oder darf ich nicht?" liegen. Fröhlich rät dazu, sich den schönen Dingen zu widmen: "Man sollte sich etwas für die Seele gönnen, herausfinden: Was tut mir gut, was nicht?"

Dinge, die diesbezüglich jeder umsetzen kann, nennt die Heilpraktikerin auch: Sich selbst eine Freude machen, ein Hobby suchen, Entspannung, Musik hören und Atemübungen. Diese seien gerade in Zeiten des Maskentragens sehr wichtig, findet Fröhlich.

Einer der "Grundpfeiler" sei, so sagt die 56-Jährige, die Ernährung. "Es gibt Dinge, die Viren füttern", ist sie überzeugt. Dazu gehörten sämtliche tierische Produkte wie Fleisch, Käse, Wurst und Eier. "Menschen, die das reduzieren, sind stabiler", berichtet Fröhlich über ihre Erfahrung. Der Schwerpunkt sollte stattdessen auf Obst und Gemüse aus biologischem Anbau liegen.

Wichtig ist es in ihren Augen auch, den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. "Die meisten Menschen haben eine hohe Säurelast", weiß die Heilpraktikerin, "dadurch sind sie auch anfälliger für Beschwerden unterschiedlichster Art". Die Regel sei hier: "Schädliches reduzieren, Gutes zuführen." Die tägliche Ernährung sollte möglichst basenüberschüssig und ballaststoffreich sein.

Wichtig: trinken, trinken, trinken

Entsäuern könne man auch mittels Basenbädern, hier ginge es um "die Gewebeebene". Schmerzen und Müdigkeit seien das Resultat, wenn der Körper übersäuert sei.

Auch dem Wasserhaushalt misst sie eine hohe Bedeutung bei. "Wasser ist ein Informationsträger in unserem Körper", sagt Fröhlich. "Wenn wir zu wenig trinken, können viele Abläufe nicht mehr richtig funktionieren, die Ver- und Entsorgung ist dann gestört." Hier sei der Konsum eines guten Quellwassers ohne Kohlensäure hilfreich, genauso wie ein eingebauter Wasserfilter.

Essenziell wichtig ist für die 56-Jährige der Darm, denn: "70 Prozent unseres Immunsystems sitzen dort." Infektanfälligen Menschen rät sie zu einer Darmsanierung. Auch nach Mangelerscheinungen müsse gefahndet werden. Generell gelte der Grundsatz des französischen Arztes Antoine Béchamp: "Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles."

Übermäßigen Antibiotika-Einsatz sieht sie kritisch, denn der schädigt bekannterweise das Mikrobiom und damit auch das Milieu im Körper: "In lebensgefährlichen Situationen – keine Frage", sagt Fröhlich. Doch bei häufigen unkomplizierten Blasenentzündungen etwa kämen viele aus der Antibiotika-Spirale nicht mehr heraus.

Zu viel Zucker setzt Mikrobiom zu

Wie es um die eigene Darmgesundheit bestellt ist, könne man auch selber beobachten: "Der normale Darm möchte einmal täglich entleert werden", so die Heilpraktikerin. Der Stuhl sei gut geformt und gefärbt und brauche im Idealfall nicht einmal Klopapier. "Wenn er schmierig ist, Verstopfung oder starke Blähungen vorliegen, dann stimmt etwas nicht", erklärt Fröhlich. Der Darm sei die Basis und "die stimmt bei vielen nicht".

"Viel zu viel Zucker", Transfette, zu wenig Nährstoffe und falsche Zubereitung in der Mikrowelle setzten dem Mikrobiom oft zu.

Von grundlegender Bedeutung für ein intaktes Immunsystem sei auch eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Essenziell seien hier die Vitamine C, D und Zink. "Zink ist an unglaublich vielen Prozessen beteiligt", erklärt Fröhlich. Mit dem Sonnenvitamin Vitamin D sei der überwiegende Teil der Bevölkerung nur grenzwertig versorgt, oder bereits im Mangel. Auch Selen und die B-Vitamine seien wichtig.

Daher sollte man, so Fröhlich, schauen: "Was sind die Nahrungsmittel, die viel davon zur Verfügung stellen? Und was sind die Räuber?"

"Körper kann sich selber helfen"

Ihr ist es auch wichtig, die Selbstheilungskräfte des Körpers hervorzustellen. "Der Körper kann sich selber heilen, wenn man ihn nur lässt", sagt Fröhlich und nennt etwa das Beispiel eines gebrochenen Fußes: "Der Arzt richtet ihn, doch heilen tut ihn der Körper selbst."

Medikamente blockierten diese Abläufe oftmals. Denn diese hätten Nebenwirkungen, die Nebenwirkungen zögen dann weitere Medikamente nach sich. "Die Regelkreise greifen dann häufig nicht mehr ineinander – es ist wie ein schiefes Mobile", erklärt die 56-Jährige. Dann bräuchte der Körper Unterstützung, man müsse schauen: "Wie kann ich ihn entlasten?"

Und bei akuten Infekten? Es gebe auch antibiotische und antivirale Substanzen, die man in Form von Naturheilkundlichen Präparaten, Nahrungsergänzungsmitteln und ätherischen Ölen für sich nutzen könne, erklärt die Heilpraktikerin. Dafür solle man sich an den Arzt, Heilpraktiker oder die Apotheke wenden, sagt sie und rät: "Fragen Sie auch, was Sie sich für die Hausapotheke zulegen könnten, um Ihr Immunsystem zu unterstützen."

Sich positive Gedanken machen und den eigenen Körper stärken – das ist gar nicht so einfach in diesen Zeiten. Tägliche Schreckensmeldungen prasseln auf uns herein, außer einem Impfstoff wird von Seiten der Regierung keine Lösung propagiert. Wir lassen in unserer Serie Gesundheitstherapeuten zu Wort kommen, die Tipps geben, wie man das körpereigene Immunsystem stärken kann.