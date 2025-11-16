Immobilientage Zollernalb: Vorträge, Tipps und Expertenwissen

Auf der Messe „Immobilientage Zollernalb“ in Balingen konnten sich Interessierte über Hausbau, Architektur, Photovoltaik, Sanierung, Schimmel und Dämmung informieren.

Seit 2009 findet in Balingen die Messe „neckar.alb regenerativ“ statt. „Irgendwann kam von Ausstellern der Wunsch auf, eine Extramesse nur im Immobilienbereich durchzuführen – und somit gibt es seit 2013 jährlich – mit einer Ausnahme – zusätzlich auch die Immobilientage Zollernalb“, erklärte Veranstaltungsleiter Martin Kiesling von „Allgäu Event Zentrum“. Die Veranstaltung in der Balinger Volksbankmesse habe sich mittlerweile sehr gut etabliert, ziehe jedes Jahr ganz viele Besucher an und biete Gelegenheit zum Netzwerken, ergänzte Kiesling, der sich bei der Stadt Balingen für die „tolle Unterstützung“ bedankte.

„Sie sind ein treuer Partner für uns“, entgegnete der Balinger Bürgermeister Dirk Abel. „2012 bis 2014 fand ein massiver Aufschwung statt – seitdem befinden wir uns mitunter in schwierigen Jahren“, so Abel. In Balingen bestehe aber weiterhin eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, vor allem in der Innenstadt.

Die Messebesucher informieren sich bei den Ausstellern. Foto: Breisinger

Um auch die entlegeneren Gebiete schmackhaft zu machen, bedürfe es einer Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs, führte Abel fort. Wer sich in Sachen Architektur, Einrichten, Energieversorgung, Energieberatung und Energiesysteme, Finanzen und Absicherung, Garten und Außenanlage, Gewerbeflächen, Hausbau, Immobilienkauf und Immobilienverkauf, Sanierung, Recht und Steuern sowie Wohnen im Alter informieren und beraten wollte, sei war an der richtigen Stelle.

Auf der Expertenbühne standen Fachleute aus der Bau- und Immobilienbranche den Moderatoren Linda Häni, Matthias Schlagenhauf, Anna Heizmann, Boris Retzlaff, Katrin Wiech und Michael Rottmayr, Energieberater der Energieagentur Zollernalb, sowie den Besuchern Rede und Antwort.

Gleich am späten Samstagvormittag gab es von der Amtsleiterin für Stadtentwicklung der Stadt Balingen Annette Stiehle Einblick in das Wohnprojekt „Quartier Urtelen“, in dem 500 Menschen ein neues Zuhause auf dem Kleinen Heuberg finden werden.

Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger beleuchtete die geplanten Wohnobjekte im Maute-Areal näher, das auch am Nachmittag mit Projektleitern und Vertretern der beteiligten Firmen erneut Thema war.

Unter anderem stand später auch ein Vortag der Energieagentur Zollernalb zum Thema „Heizen mit Weitsicht: Wärempumpe/Photovoltaik/Speicher“ auf dem Programm. Zudem kamen die Aspekte Sicherheitslösungen, Stromtarife, Innendämmung, Schimmel, Finanzierung und Förderprogramme auf der Expertenbühne zur Sprache, es wurden Rechtstipps gegeben und auf die Fallstricke bei Bauprojekten aufmerksam gemacht.