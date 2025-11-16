Immobilientage Zollernalb: Vorträge, Tipps und Expertenwissen

Auf der Messe „Immobilientage Zollernalb“ in Balingen konnten sich Interessierte über Hausbau, Architektur, Photovoltaik, Sanierung, Schimmel und Dämmung informieren.
Seit 2009 findet in Balingen die Messe „neckar.alb regenerativ“ statt. „Irgendwann kam von Ausstellern der Wunsch auf, eine Extramesse nur im Immobilienbereich durchzuführen – und somit gibt es seit 2013 jährlich – mit einer Ausnahme – zusätzlich auch die Immobilientage Zollernalb“, erklärte Veranstaltungsleiter Martin Kiesling von „Allgäu Event Zentrum“. Die Veranstaltung in der Balinger Volksbankmesse habe sich mittlerweile sehr gut etabliert, ziehe jedes Jahr ganz viele Besucher an und biete Gelegenheit zum Netzwerken, ergänzte Kiesling, der sich bei der Stadt Balingen für die „tolle Unterstützung“ bedankte.