In Zeiten wie diesen ist fachmännischer Rat so gefragt wie noch nie. Dementsprechend groß war die Resonanz bei den Immobilientagen in der Volksbankmesse in Balingen.















Balingen - Die Lage auf dem Wohnungsmarkt verändert sich gravierend. Die Auswirkungen von Krieg, Energiekrise und Inflation beschäftigen vor allem Häuslebauer und (junge) Menschen, die eine Gebrauchtimmobilie kaufen wollen. Kann ich mir als Normalverdiener so ein Vorhaben überhaupt noch leisten? Wenn ja, wie finanziere ich es?

Neben diesen ganz existenziellen Themen machen sich auch Besitzer der eigenen vier Wände Gedanken um die Zukunft. Was kostet der Tausch der in die Jahre gekommenen Ölheizung gegen eine Wärmepuppe? Wie viel Geld bekomme ich vom Staat, wenn ich mir eine Fotovoltaikanlage aufs Dach setzen lasse? Ist auch der Austausch von alten Fenstern und Türen förderfähig?

Antworten aus erster Hand

Antworten aus erster Hand gab es am Samstag und Sonntag bei der neunten Auflage der Immobilientage. Rund 40 Unternehmen und Institutionen aus der regionalen Wohnungs-, Finanz- und Bauwirtschaft hatten ihre Spezialisten in die Eyachstadt geschickt und wurden mit Fragen nur so gelöchert. "Die Aussteller nutzten die Messe aber auch, um gezielt Werbung zu machen", betonte Veranstalter Martin Kiesling.

Viele Verbraucher befinden sich angesichts der hohen Preise noch in Wartestellung. Und deshalb wurden auch beide Tage eifrig genutzt, um Prospekte zu verteilen und Adressen auszutauschen. Geballte Informationen gab es bei den Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen, die fast nonstop stattfanden und außerordentlich gut besucht waren.

Polizei informiert

Wer erstmal alles sacken lassen wollte, konnte bei der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb einen Kaffee trinken oder sich an anderer Stelle mit Snacks stärken. Draußen warteten Polizisten in einem Infomobil. Da die dunkle Jahreszeit auch Einbrecher anlockt, erläuterten sie geeignete Schutz- und Verhaltensmaßnahmen.

Dem im vergangenen Jahr der Pandemie geschuldeten Umzug der Immobilentage in die Volksbankmesse tut Martin Kiesling nicht leid. Er vermisst zwar etwas die "heimelige Atmosphäre"; im neuen Domizil gehe es dafür viel luftiger zu, und auch die Stände seien jetzt größer. Messeleiter Stefan Rimmele bedankte sich bei Oberbürgermeister Helmut Reitemann für die Hilfe bei der Unterstützung neuer Messeprojekte in Balingen.

Reitemann glaubt an Messestandort

Der OB zeigte sich froh darüber, dass wieder ein Austausch von Angesicht zu Angesicht möglich ist. Auch er ging auf die aktuelle Lage ein, verbunden mit der Hoffnung, "dass wir alle gut durch den Winter kommen". Was die Zukunft anbelangt, glaubt er an den Messestandort Balingen. Martin Kiesling auch. Er und das Allgäu-Event-Zentrum planen bereits die "Neckar-Alb regenerativ", die im Frühjahr 2023 stattfinden soll.