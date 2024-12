Immobilienmagnatin vor Gericht: Todesstrafe im größten Finanzbetrugsfall Vietnams bestätigt

2 Truong My Lan war im April zum Tode verurteilt worden - in Vietnam keine Seltenheit. Foto: Tran Quynh/VNExpress/AP/dpa

Der Fall sorgt in Vietnam für viel Aufsehen: Immobilienmagnatin Truong My Lan soll Milliarden unterschlagen haben. Ein Gericht bestätigte nun das Todesurteil gegen sie. Aber es bleibt ihr eine Chance.









Hanoi - Im größten Finanzbetrugsfall Vietnams hat das Oberste Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt die Todesstrafe gegen eine Immobilienmagnatin bestätigt. Truong My Lan verlor damit ihr Berufungsverfahren, mit dem sie eine Umwandlung des Urteils in eine lebenslange Haftstrafe erwirken wollte, wie die Zeitung VNExpress unter Berufung auf das Gericht berichtete. Die 68-Jährige soll umgerechnet fast zwölf Milliarden Euro unterschlagen haben - fast drei Prozent des vietnamesischen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2022.