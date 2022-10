Immobiliengeschäft in Rottweil

1 Rudolf Rau und sein Sohn Johannes leiten nun gemeinsam die Immobilienfirma Rau. Foto: Sarah Palik

Rottweil - Mit frischem Elan blickt die Immobilien RAU GmbH in die Zukunft. Rudolf Rau, der seit gut 50 Jahren im Immobiliengeschäft tätig ist, bekommt ab sofort Unterstützung von seinem Sohn Johannes. Der 38-Jährige, der seit 18 Jahren ebenfalls in der Branche tätig ist, ist als Geschäftsführer in den Betrieb eingestiegen.

Verstärkung mit an Bord

Neu mit an Bord ist auch Vertriebsassistentin Kristina Theis, die sich um die telefonischen Anliegen der Interessenten und Kunden kümmert. Sie ist an den Vormittagen im Büro am Friedrichsplatz 1 anzutreffen.