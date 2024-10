Beim Verkauf oder der Vermietung von Immobilien ist Vertrauen entscheidend. Verkäufer benötigen einen erfahrenen Partner, der ihnen nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit einer zuverlässigen und zügigen Abwicklung zur Seite steht. Baum Immobilien, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche, bietet genau diesen Service – unterstützt durch ein eingespieltes Team, das seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

Sorgenfrei dank Rundumservice

Salvatore Consagra, Mitglied der Geschäftsleitung bei Baum Immobilien, beschreibt den reibungslosen Ablauf anhand eines aktuellen Beispiels: Ein Anruf wegen einer Erbimmobilie in Nordbaden führte in kürzester Zeit zur Beratung, Besichtigung und schlussendlich zur Präsentation des Objekts am Markt. „Innerhalb von vier Tagen nach dem ersten Kontakt war die Immobilie bereits im Verkauf“, so Consagra.

Lesen Sie auch

Für Alexander Baum, Gründer des Unternehmens, ist es besonders wichtig, dass Immobilien nicht unnötig lange auf dem Markt sind. „Eine zügige Abwicklung ist essenziell, vor allem bei privaten Verkäufen, bei denen oft emotionale Faktoren eine Rolle spielen, wie etwa Erbschaften, Scheidungen oder Umzüge“, erklärt Baum. „Unsere Kunden sollen sich nicht mit den Formalitäten belasten müssen. Wir kümmern uns um alles.“

Von Bewertung bis Finanzierung: Umfassender Service

Das Team von Baum Immobilien legt großen Wert auf umfassenden Service: Von der ersten Bewertung über die Vermarktung bis hin zur Vermittlung von Finanzierungsmöglichkeiten wird alles aus einer Hand angeboten. Dies bietet den Verkäufern zusätzliche Sicherheit, da Baum Immobilien auch dafür sorgt, dass die Finanzierung der Käufer geprüft ist und keine bösen Überraschungen drohen. „Wir verhindern, dass bei einem geplatzten Verkauf hohe Kosten beim Verkäufer hängenbleiben“, so Baum.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens ist das breite Netzwerk, das sich Baum Immobilien über die Jahre aufgebaut hat. Mit sieben Standorten in Deutschland und der Schweiz und einem gut ausgebauten Netzwerk an Gutachtern, Handwerkern und Bauträgern kann das Unternehmen seine Dienstleistungen bundesweit und in der gesamten Schweiz anbieten. Und sei es ein Entrümpelungs- oder Umzugsservice, das Team kann helfen. Auch in Österreich ist das Unternehmen durch einen Partner vertreten, wobei der direkte Kontakt immer über Baum Immobilien läuft. „Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden in jedem Fall nur einen Ansprechpartner haben, der sich um alles kümmert“, betont Baum.

Kundenzufriedenheit dank eingespieltem Team

Was Baum Immobilien besonders auszeichnet, ist die Beständigkeit im Team. Viele Mitarbeiter sind schon seit Jahren, teilweise sogar seit Jahrzehnten, im Unternehmen tätig. Diese geringe Fluktuation sorgt nicht nur für ein eingespieltes Team, sondern gibt auch den Kunden ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. „Unser langjähriges Team ist eine unserer größten Stärken. Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf uns verlassen können“, erklärt Baum.

Mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit, einem breiten Netzwerk und einem erfahrenen, eingespielten Team hat sich Baum Immobilien als vertrauenswürdiger Partner für den Immobilienverkauf etabliert – ob privat oder gewerblich, regional oder überregional.

Vorsorge treffen für Alter und Krankheit

Kein schöner Gedanke, doch wer eines Tages nicht mehr selbst entscheiden kann – sei es durch Krankheit, Unfall oder altersbedingt – sollte rechtzeitig nötige Schritte in die Wege geleitet haben. Mit einer notariellen Vorsorge- und Vertretungsvollmacht lässt sich bestimmen, wer im Ernstfall die medizinischen Belange regelt, Finanzen und Immobilien verwaltet oder alltägliche Angelegenheiten übernimmt. Derart bewahrt man seine Selbstbestimmung und vermeidet, dass ohne Not ein fremder Betreuer eingesetzt wird.

Diese ist besonders wichtig, wenn man älter wird, gesundheitliche Risiken hat, alleinstehend ist oder einen riskanten Beruf ausübt. Sich und seine Liebsten gilt es zu schützen, indem man rechtzeitig vorsorgt und die Kontrolle in die eigenen Hände legt. Das Team von Baumann Immobilien hilft und unterstützt gerne dabei.

Baum Immobilien: Niederlassungen in Süddeutschland und der Schweiz

Baum Immobilien Villingen-Schwenningen

Villinger Straße 91

78054 Villingen-Schwenningen

+49 (0) 77 20 - 85 83 90

E-Mail

Baum Immobilien Konstanz

Markgrafenstraße 30

78467 Konstanz

+49 (0) 75 31 - 28 46 78 0

E-Mail

Baum Immobilien Stuttgart

Königstraße 35

70173 Stuttgart

+49 (0) 711 - 217 249 505

E-Mail

Baum Immobilien Freiburg

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg

+49 (0) 761 - 55 72 49 04

E-Mail

Baum Immobilien Rottweil

Hyeres-Straße 22

78628 Rottweil

+49 (0) 741 - 32075860

E-Mail

Baum Immobilien Zürich

Bahnhofstrasse 10

8001 Zürich, Schweiz

+41 43 456 27 22

E-Mail

Baum Immobilien Schaffhausen

Baum Immobilien Verwaltungs-GmbH

Freier Platz 10

8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 (0) 52 / 588 07 13

E-Mail

Info: Baum Immobilien wurde 1991 von Alexander Baum in VS-Schwenningen gegründet und hat sich seither zu einem führenden Immobilienbüro mit sieben Standorten in Deutschland und der Schweiz entwickelt.

Weitere Informationen zu Baum Immobilien, dem Verkauf, Kauf oder der Vermietung von Immobilien und die nötige Unterstützung dafür finden Interessierte auf der Webseite von Baum Immobilien.