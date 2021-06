1 Dominik Schwiese ist Eigentümer der Immobilie am Hüfinger Burgplatz. Das dort bisher betriebene Restaurant musste schließen. Foto: Singler Foto: Schwarzwälder Bote

Burgplatz: Immobilienbesitzer schafft plant Umbau / Restaurant geschlossen

Hüfingen (jsi). Die Tradition der griechischen Restaurants am Burgplatz in Hüfingen ist endgültig Geschichte. Denn das "Thessaloniki" musste aufgeben, wird nun ausgeräumt, und zu drei Wohnungen umgebaut.

Die Entscheidung, wie es mit dem Objekt im Stadtzentrum weitergeht, trifft Dominik Schwiese, seit November 2019 Eigentümer der Immobilie. "Ich glaube, es lag an Corona, dass es beim Restaurantbetreiber vom Umsatz her nicht mehr gepasst hat", sagt der 35-Jährige. Zusammen mit Christos Gkoniaris habe er beschlossen, "dass wir so nicht mehr zusammenarbeiten, weil dann auch die Mietrückstände recht hoch aufgelaufen sind".

Schwiese bedauere das Aus, stets habe man im Thessaloniki gut gegessen und Gkoniaris habe mit seiner Art einen beliebten Treffpunkt geschaffen. "Ich werde mein Restaurant mal weitermachen, wenn ich wieder selbst entscheiden kann, wann ich aufmachen und wann ich schließen kann. Bis dahin arbeite ich woanders, damit ich meine Schulden vom Restaurant bezahlen kann", teilte dieser im März auf Nachfrage mit. 2017 hatte Gkoniaris das Restaurant Delphi nach dessen Schließung übernommen.

Dass Schwiese, der in Freiburg lebt und beim Finanzamt in Villingen arbeitet, am Standort seiner Immobilie künftig Wohnungen sehen möchte, sei eine gereifte Entscheidung: "Ich bin in der Region schon länger stark verwurzelt, habe sie schätzen gelernt, und merke, dass Wohnraum sehr knapp ist. Aus diesem Grund war recht schnell klar: Wenn das Restaurant nicht mehr fortgeführt werden kann, nehme ich keinen gewerblichen Mieter mehr rein, sondern möchte Wohnraum schaffen." Schwiese betont, er habe Christos Gkoniaris nicht rausgekündigt.

Als klar war, dass der Restaurantbetreiber rausgehen wird, sei Schwiese in Kontakt mit einem Immobilienmakler aus Donaueschingen sowie der Stadt Hüfingen getreten, um einen Bauantrag zu stellen und zu erarbeiten – auch ein Architekt sei daran beteiligt gewesen. Von Amtsseite wurde das Ganze "relativ schnell genehmigt", so der Immobilieneigentümer.

"Die Handwerker werden ab Juli starten. Der Bauantrag sieht vor, dass zwei Wohnungen zwischen 40 und 50 Quadratmeter entstehen und eine größere mit 80 Quadratmeter – jeweils mit Tiefgaragenstellplatz." Vermietungsstart soll im Januar 2022 sein.

Der Wohnraum stehe zur freien Verfügung, ab August wolle er entsprechend ausschreiben: "Ich denke, in der Weihnachtszeit kann man hier dann einziehen." Was im Inneren des Gebäudes passiert? "Es wird fast alles neu gemacht – bis auf die Fenster, die vergangenes Jahr eingebaut wurden." Der Restaurantcharakter muss komplett weichen. Die Inneneinrichtung – größtenteils griechisch geprägt – soll verschwinden. Aber weil diese noch gut in Schuss ist, möchte Schwiese den Vereinen gewisse Sachen anbieten: "Wegwerfen wäre zu schade."