Wohnungen und Häuser verteuern sich 2025 erstmals seit drei Jahren. Was Eigentümer freut, wird für Käufer zur Last. Und mit dem Iran-Krieg steigen auch noch die Zinsen. Aus der Traum vom Eigenheim?
Wiesbaden - Doppelte Belastung für Immobilienkäufer: Erstmals seit 2022 sind die Preise für Wohnungen und Häuser im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Und der Wunsch nach den eigenen vier Wänden dürfte noch teurer werden: Banken rechnen mit weiteren Preisanstiegen dieses Jahr, während die Kreditzinsen wegen der Inflationsgefahr mit dem Iran-Krieg anziehen.