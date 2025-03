Immobilien: Makler Von Poll Immobilien steht zum Verkauf

1 Hausverkauf: Der Frankfurter Immobilienmakler Von Poll Immobilien könnte den Besitzer wechseln (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Der Frankfurter Makler ist einer der bekanntesten Vermittler hochpreisiger Häuser und Wohnungen in Deutschland. Nun soll er verkauft werden. Die Suche nach einem Investor läuft.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Einer der bekanntesten Immobilienmakler in Deutschland soll den Besitzer wechseln. Der Finanzinvestor Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) will seinen Mehrheitsanteil am Frankfurter Makler Von Poll Immobilien verkaufen. Sieben Jahre nach dem Einstieg suche die DBAG einen Nachfolger, der die nächste Wachstumsphase des Maklers, vor allem bei der Digitalisierung und Internationalisierung, begleiten soll, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Firmen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.