1 Beim ehemaligen Alten- und Pflegeheim Haus Grüntal gibt es neue Entwicklungen. Foto: Krokauer

Der Immobilienmarkt in Schömberg ist in Bewegung. Jetzt tut sich etwas mit dem Gebäude, in dem bis vor Kurzem das Alten- und Pflegeheim Haus Grüntal untergebracht war.









Zum 31. März stellte Brigitte Kaiser, Inhaberin des Alten- und Pflegeheims Haus Grüntal an der Liebenzeller Straße in Schömberg, den Betrieb offiziell ein. Die Bewohner kamen in umliegenden Einrichtungen unter. Einzelne fanden auch in der Nähe von ihren Angehörigen einen Platz in einer Pflegeeinrichtung, teilte Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw, im März auf Anfrage unserer Redaktion mit.