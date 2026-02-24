Immobilien in Schenkenzell: „Klösterle“ steht wieder zum Verkauf

Das ehemalige Klinikgebäude beim Kloster Wittichen steht erneut zum Verkauf. Auch das „Haus Alois“ in Schenkenzell hat Eigentümer Michael Reimold auf den Markt gebracht.

Im April 2022 hatte Michael Reimold, Inhaber der GFT-Gruppe in Schenkenzell, das Gebäude der ehemaligen Fachklinik beim Kloster Wittichen vom Baden-Württembergischen Landesverbandes für Prävention und Rehabilitation GmbH mit Sitz in Renchen erworben. Aus dem „Klösterle“, wie Reimold es nennt, wollte er eine Unterkunft für Gruppen machen, es auch als „Event Location“ für Hochzeiten, Geburtstage und andere Feiern anbieten.

Grund für die von vielen bedauerte Schließung der Fachklinik im August 2021 war die geänderte „Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik“ gewesen. Die kleine Klinik für maximal 15 Patienten konnte mit ihrem speziellen Behandlungs-, Sozial- und Personalkonzept die geänderten Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter nicht erfüllen.

Zwischennutzung als Flüchtlingsunterkunft. Im Gefolge des Kriegs in der Ukraine verschob Reimold seine Pläne zur Gruppenunterkunft: Mit dem Landratsamt Rottweil schloss er einen Dreijahresvertrag für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Ab Ende November nutzte das Landratsamt Rottweil die Immobilie als Flüchtlingsunterkunft. Nach dem früheren Hotel Sonne in der Ortsmitte von Schenkenzell war es die zweite in der Gemeinde.

Neuausrichtung und andere Pläne. Seit einiger Zeit steht das Gebäude leer und Reimold hat seine Pläne geändert. Er will das „Event Haus“ wieder veräußern. „Ich möchte mich auf den zwischen Hausach und Fischerbach gelegenen Martinshof konzentrieren“, erklärte er auf Anfrage. Er wohne jetzt schon seit vier Jahren in Fischerbach.

Der von ihm beauftragte Immobilienmakler Raimund Wurzel von der Königskinder Immobilien GmbH in Stuttgart habe ein ansprechendes Exposé des Anwesens erstellt und schon erste Besichtigungstermine mit Interessenten absolviert.

Schenkenzells Bürgermeister Bernd Heinzelmann teilte auf Anfrage mit, dass die Gemeinde bei der aktuellen Finanzlage „kein Kaufinteresse“ habe.

Wenn Mittel vorhanden wären, könnte man darüber nachdenken. Allerdings wäre die Gemeinde dann auch nur eine Art Zwischenhändler, denn sie müsste dann einen Käufer bzw. Investor finden.

„Haus Alois“ als zweites Objekt. Reimold hat noch ein weiteres Haus in Schenkenzell zum Verkauf gestellt: Das “Haus Alois“ direkt neben dem Schenkenzeller Rathaus. Eine Flaschnerei, so Reimold, sei dort früher gewesen. Dazu teilte Heinzelmann mit, dass ein Gutachten des Gebäudes in Auftrag gegeben wurde und seitens der Gemeinde das Interesse da sei, mit Reimold in Verhandlungen zu gehen.