Immobilien in Schenkenzell: „Klösterle“ steht wieder zum Verkauf

Das ehemalige Klinikgebäude beim Kloster Wittichen steht erneut zum Verkauf. Auch das „Haus Alois“ in Schenkenzell hat Eigentümer Michael Reimold auf den Markt gebracht.
Im April 2022 hatte Michael Reimold, Inhaber der GFT-Gruppe in Schenkenzell, das Gebäude der ehemaligen Fachklinik beim Kloster Wittichen vom Baden-Württembergischen Landesverbandes für Prävention und Rehabilitation GmbH mit Sitz in Renchen erworben. Aus dem „Klösterle“, wie Reimold es nennt, wollte er eine Unterkunft für Gruppen machen, es auch als „Event Location“ für Hochzeiten, Geburtstage und andere Feiern anbieten.