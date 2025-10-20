Immobilien in Mötzingen: Mehr als 6000 Kaufverträge in fünf Jahren ausgewertet

Fünf Jahre gibt es den Gemeinsamen Gutachterausschuss Oberes Gäu nun schon. Geschäftsstellenleiter Tobias Eckel zog im Mötzinger Gemeinderat Bilanz.

Mit der Gründung des Gemeinsamen Gutachterausschuss Oberes Gäu wurde das Ziel verbunden, die Qualität und Transparenz bei der Bewertung von Immobilien in der Region nachhaltig zu stärken. Durch den Zusammenschluss der beteiligten Kommunen Bondorf, Deckenpfronn, Gärtringen, Gäufelden, Herrenberg, Jettingen, Mötzingen und Nufringen liege zwischenzeitlich eine ausreichend hohe Anzahl von Kauffällen vor, um belastbare Daten zu erhalten.

Fruchtbarer Austausch mit der Gemeinde Denn zu den Hauptaufgaben gehört die Führung der Kaufpreissammlung, die Ermittlung von Bodenrichtwerten sowie die Erstellung von Verkehrswertgutachten. Die Zielsetzungen seien innerhalb der fünf Jahre erfolgreich realisiert worden, machte Geschäftsstellenleiter Tobias Eckel in seinen Ausführungen deutlich.

In seinem Immobilienbericht gab Eckel einen Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre und ging auf künftige Herausforderungen für den Gemeinsamen Gutachterausschuss ein. Er sprach von einer „guten Zusammenarbeit und einem fruchtbaren Austausch mit der Gemeinde Mötzingen“.

Demnach wurden bislang sieben Bodenrichtwertkarten sowie 232 Gutachten erstellt und beschlossen. Daneben wurden 6420 Kaufverträge ausgewertet und 1875 Kilometer bei Befahrungen im Oberen Gäu zurückgelegt.

Unterm Strich stellte Eckel fest, dass die Bodenrichtwerte im Gäu gestiegen seien – und dass die neue Grundsteuer positive Effekte zeitige. So seien noch nie so viele Baulücken, auch Engelgrundstücke genannt, verkauft worden. Was auch daran liege, wie er an einem Beispielgrundstück deutlich machte, dass die jährliche Grundsteuer hier von 90 auf über 1000 Euro gestiegen sei.

Nicht zufrieden sei man damit, dass es bis zu einem dreiviertel Jahr dauert, bis ein Gutachten erstellt werden kann. Um hier schneller zu werden, sei eine 100-Prozent-Stelle ausgeschrieben worden, die sich über die entsprechenden Gebühreneinnahmen tragen soll.

Daueraufgabe im Gemeinsamen Gutachterausschuss bleibe die kontinuierliche Verbesserung der Datenqualität – und als Herausforderung bezeichnete der Geschäftsstellenleiter die „Erfüllung der ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen“.

Bürgermeister Benjamin Finis ging kurz auf die Jubiläumsfeier im Kreis der beteiligten Kommunen ein und betonte zudem, dass bei der Arbeit des Gutachterausschusses das Thema Bodenrichtwerte auch für die Bemessung der Grundsteuer eine wichtige Rolle spiele.

Kritik wegen erheblicher Mehrkosten

Während es Egon Stoll von der Mötzinger Liste in der Aussprache nicht unerwähnt ließ, dass für die Gemeinden mit der Installation eines Gemeinsamen Gutachterausschusses bei allen Vorteilen auch „erhebliche Mehrkosten entstanden sind“, fand es SPD-Rätin Regina Brenner erfreulich, „wenn Baulücken jetzt doch an den Markt kommen“.