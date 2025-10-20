Immobilien in Mötzingen: Mehr als 6000 Kaufverträge in fünf Jahren ausgewertet

Fünf Jahre gibt es den Gemeinsamen Gutachterausschuss Oberes Gäu nun schon. Geschäftsstellenleiter Tobias Eckel zog im Mötzinger Gemeinderat Bilanz.
Mit der Gründung des Gemeinsamen Gutachterausschuss Oberes Gäu wurde das Ziel verbunden, die Qualität und Transparenz bei der Bewertung von Immobilien in der Region nachhaltig zu stärken. Durch den Zusammenschluss der beteiligten Kommunen Bondorf, Deckenpfronn, Gärtringen, Gäufelden, Herrenberg, Jettingen, Mötzingen und Nufringen liege zwischenzeitlich eine ausreichend hohe Anzahl von Kauffällen vor, um belastbare Daten zu erhalten.