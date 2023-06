Beim größten Immobilien-Finanzierer der Region, der Sparkasse, ist das Zins-Beben längst angekommen. Wie es nun weitergeht, wo die Immobilien im Zollernalbkreis am meisten kosten.

Der Immobilienmarkt auf der Zollernalb ruckelt gewaltig. Die steigenden Zinsen für Finanzierungen von Häusern oder Eigentumswohnungen lassen immer mehr Träume von eigenen vier Wänden wie Seifenblasen platzen. Das wiederum hat Folgen für den Mietwohnungsmarkt. Und zwar keine guten.

Herr Staib, spürt auch die Sparkasse Zollernalb die Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt?

Natürlich bemerken wir als größter Immobilienfinanzierer die Auswirkungen. Im Bereich der Immobilienvermittlung als auch im Bereich der Baufinanzierungen sind deutliche Änderungen in der Nachfrage spürbar.

Was schüttelt die Lage denn so durcheinander?

Der Zinsanstieg der letzten Monate ist der sicherlich der Haupttreiber der aktuellen Situation. Aber auch die Unsicherheit der Kunden macht sich deutlich bemerkbar. Gestiegene Energiekosten, Ukrainekrieg oder Inflation beschäftigen unsere Kunden.

Wie hoch liegen die Zinsen bei einer Baufinanzierung aktuell im Schnitt?

Je nach Eigenkapitaleinsatz liegen die Zinsen für eine 10-jährige Zinsfestschreibung zwischen 3,8 und 4,3 Prozent.

Was schätzen Sie als Fachmann: Geht das noch weiter nach oben?

Dazu bräuchte ich den Blick in die Glaskugel. Zinsprognosen sind komplex und schwierig. Eine Entspannung der Zinssituation sehe ich vor dem Hintergrund der weiter hohen Inflation aktuell jedoch nicht. Eine weitere Anpassung des Leitzinses durch die EZB, die Europäische Zentralbank, würde sicher den Druck auf den Zins erhöhen.

Jürgen Staib leitet das Immobiliencenter der Sparkasse Zollernalb. Foto: Sparkasse Zollernalb

Was macht die Nachfrage nach Krediten für Wohnungen oder Häuser?

Fakt ist, dass sich auf Grund der gestiegenen Zinsen immer weniger ein Eigenheim leisten können. Der Bedarf an Wohnung ist jedoch hoch und wird noch weiter steigen.

Wurden schon fertige Finanzierungspläne wieder gekippt, weil den Häuslebauern wegen steigender Baukosten und Zinsen das Geld ausging?

Wir merken vermehrt, dass Kunden den Plan vom Eigenheim aufgeben oder zumindest verschieben und weiter in Miete bleiben. Teilweise werden Bauplätze in Neubaugebieten wieder an die Kommune zurückgegeben, weil der Neubau aktuell nicht zu stemmen ist.

Sinken denn die Preise für Gebraucht-Immobilien schon?

Tatsächlich macht sich ein Rückgang bei den Preisen bemerkbar. Durch das Zinsumfeld und durch die allgemein abwartenden Haltung potenzieller Käufer sind die Preise aus dem Vorjahr für Verkäufer nicht mehr haltbar.

Was kosten gebrauchte Wohnungen im Zollernalbkreis im Schnitt?

Der Preis für eine gebrauchte Wohnung hängt ab von Lage, Alter und Zustand des Objektes. Je nach Objekt liegen die Preise für gebrauchte Wohnungen zwischen 2000 und 3000 Euro pro Quadratmeter. Im Neubaubereich liegen die Preise zwischen 4000 und 5000 Euro pro Quadratmeter.

Wo sind sie noch vergleichsweise am günstigsten?

In den drei Mittelzentren werden aktuell die höchsten Preise aufgerufen. Mit zunehmender Entfernung sinkt im allgemeinen der Preis. Neben der Entfernung spielt immer mehr die Infrastruktur eine Rolle. Kindergarten, Schule, Einkaufsmöglichkeiten und ärztliche Versorgung beeinflussen die Attraktivität einer Gemeinde und somit auch unmittelbar den Preis für Immobilien. Durch den steigenden Trend zu Homeoffice und mobilem Arbeiten bemerken wir vermehrt eine Nachfrage von Kunden aus dem Bereich Tübingen / Stuttgart.

Bei vielen laufen die Finanzierungen aus. Gibt es da Probleme bei der Anschlussfinanzierung?

Es ist wichtig, die Finanzierung des Eigenheims für die komplette Laufzeit im Auge zu behalten. Wir sind mit unseren Kunden dahingehend im Gespräch. Wichtig ist es, die bestehenden Möglichkeiten für Zinssicherung auszuschöpfen. Zum Beispiel besteht über die Kombination mit einem Bausparvertrag die Möglichkeit, sich die Zinsen für die komplette Laufzeit zu sichern.

Größter Immo-Finanzierer

Der Immobilienfachmann

Jürgen Staib (Jahrgang 1974) leitet als Diplom-Sparkassenbetriebswirt das Immobiliencenter der Sparkasse Zollernalb und ist seit 2016 für die Immobilienvermittlung zuständig.

Das Geldhaus

Die Sparkasse ist der größte Baufinanzieren und der größte Immobilienmakler in der Region. Sie hat im Vorjahr rund 140 Immobilien vermittelt und für 243 Millionen Euro Kredite an private Baufinanzierer vergeben.

Der Mietmarkt

Wenn potenzielle Käufer von Immobilien einen Rückzieher machen und in Miete bleiben, bedeutet das weiteren Druck auf den ohnehin schon angespannten Mietwohnungsmarkt der Region. Die Nachfrage nach Mietbarem sei weiterhin enorm, hört man in allen Kommunen der Region.