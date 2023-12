Immobilien fehlen: Einigkeit in Schramberg – Flüchtlinge sollen mehr in die Teilorte

Einigkeit in Schramberg – Flüchtlinge sollen mehr in die Teilorte

1 In Wolfach beispielsweise wurde eine Wohncontainer-Siedlung beim Sportplatz aufgestellt. Keine Lösung für Schramberg? Foto: Riesterer

Wie kann die Stadt mehr Geflüchtete dezentral unterbringen? Das zu beantworten versuchte nun Juks³-Leiter Marcel Dreyer.









Aufgearbeitet hatte er nach einem Antrag der CDU die Punkte Unterbringung in den Teilorten, Verteilung der Kinder auf Kitas und Schulen in den Teilorten sowie die Prüfung von Sulgener Industriegebäuden und Modulbauten als kurzfristige Lösung. Dreyer erinnerte an das dreigliedrige Unterbringungssystem: nach der Erstaufnahme (Regierungspräsidium) und der vorläufigen Unterbringung (Landkreis) „bringen wir als Kommune die Menschen anschließend dauerhaft unter“.