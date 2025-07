Immobilie in Stetten: Dieses preisgekrönte Schmuckstück steht jetzt zum Verkauf

1 Das Fachwerkgebäude prägt die Ortsmitte von Stetten. Foto: Otto Es ist ein Haus, das den Zimmerner Ortsteil Stetten prägt – und das preisgekrönt ist. Jetzt steht das „historische Juwel“ zum Verkauf.







Link kopiert



An der prächtigen dreigeschossigen Fassade mit dem roten Fachwerk kann man kaum vorbeifahren, wenn man durch’s malerische Eschachtal fährt. Das ehemalige Pfarrhaus in Stetten sticht in der Ortsmitte, direkt gegenüber der Kirche, besonders hervor. Das historische Gebäude, welches seinen Ursprung im Jahr 1663 hat, ist nicht nur eine Rarität, sondern tatsächlich ein Schmuckstück.