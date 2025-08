Immobilie in Starzach: Einfamilienhaus ersetzt früheren Jugendraum in Felldorf

1 Das Gebäude war ursprünglich als Sparkassenfiliale genutzt worden und wurde ab dem Jahr 2004 als Jugendraum umfunktioniert. Foto: Marzell Steinmetz Der frühere Jugendraum in der Mühringer Straße 10 wird abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein zweigeschossiges Wohnhaus mit Garage und Carport.







Der frühere Jugendraum in Felldorf ist Geschichte: Das Gebäude an der Mühringer Straße 10, das bis vor Kurzem als Treffpunkt für Jugendliche diente, soll bald abgerissen werden. An seiner Stelle ist der Neubau eines zweigeschossigen Einfamilienhauses mit Garage und Carport geplant. Der Gemeinderat hat dem Bauantrag in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.